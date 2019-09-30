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İETT'nin 562 otobüsünü Mercedes tamir edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 16:26 | Son Güncelleme

İSTANBUL Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin (İETT) 562 otobüs için açtığı bakım, onarım ve servise hazırlama ihalesini Mercedes-Benz Türk A.Ş.

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin (İETT) 562 otobüs için açtığı bakım, onarım ve servise hazırlama ihalesini Mercedes-Benz Türk A.Ş. üstlendi. 'Pazarlık' usulüne göre açılan ihale kapsamında yapılacak işlemler için İETT tarafından 32 milyon 811 bin 744 TL ödeme yapılacak.
İETT'nin '249 adet Capacity, 264 adet Conecto G, 49 adet Aapts Phileas Aracın Bakım Onarım ve Servisi Hazırlama' adıyla 19 Eylül'de açtığı ihale sonuçlandı. 'Pazarlık' usulüne göre açılan ve tek teklifin verildiği ihaleyi Mercedes-Benz Türk A.Ş. üstlendi. İhale şartnamesine göre Mercedes, ihale kapsamındaki işleri yıl sonuna kadar tamamlayacak. Maliyeti 33 milyon 806 bin 480 TL olarak hesaplanan işi firma, yaklaşık 1 milyon TL indirimle aldı.
​Öte yandan ihalede 'pazarlık' usulünün seçilmesinin nedeni için 'Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması' denildi.
İETT, Mercedes ile 26 Eylül'de sözleşme imzalamıştı. İETT, daha önce açtığı, 345 otobüsü kapsayan bakım, onarım ve servise hazırlama ihalesini 9 milyon 176 bin TL'ye sonuçlandırmıştı.

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İETT'nin 562 otobüsünü Mercedes tamir edecekİETT'nin 562 otobüsünü Mercedes tamir edecek

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