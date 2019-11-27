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İETT'nin bütçesi kabul edildi  

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 18:39 | Son Güncelleme

İstanbul DHA- İBB Meclisi, İETT Genel Müdürlüğü'nün 2 milyar 980 milyon TL'lik 2020 yılı bütçesini onayladı.  İBB Meclisi'nin Kasım ayı toplantıları kapsamında bugün ki oturumunda İETT'nin bütçesi görüşüldü.

İstanbul DHA- İBB Meclisi, İETT Genel Müdürlüğü'nün 2 milyar 980 milyon TL'lik 2020 yılı bütçesini onayladı.
İBB Meclisi'nin Kasım ayı toplantıları kapsamında bugün ki oturumunda İETT'nin bütçesi görüşüldü. İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa, 2020 yılı yatırım bütçesi ile 2020 performans programını, meclise sundu. Kolukısa, metrobüs hattında yüzde 30 kapasite artışı sağlanacağını ve şehir içi kullanım için ise 130 adet solo otobüs alınacağını söyledi. Toplantıda parti grupları ve şahıslar adına yapılan konuşmaların ardından oylamaya sunulan İETT'nin 2020 Yılı Bütçesi oy birliğiyle onaylandı.

(FOTOĞRAF)

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