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IF Wedding Fashion İzmir

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 18:45 | Son Güncelleme

Fuarın 2'nci gününe defileler damgasını vurdu - Dünyaca ünlü pop şarkıcıları Kate Linn ve Brianna sahne aldı

İZMİR (AA) - Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen, sektöründe "Avrupa'nın en büyük fuarı" olan IF Wedding Fashion İzmir'in 2'nci gününde de yoğunluk yaşandı.

Fuar kapsamında modacı Murat Acar'ın solo defilesi gerçekleşti. Serkan ve Gökhan Duman'ın koreografisiyle düzenlenen defilede, son moda gelinlik tasarımları sergilendi.

Toplamda 40 parçadan oluşan özel koleksiyon, büyük beğeni topladı.

- Kate Linn ve Brianna sahne aldı

Gelinlik defilesinin ardından Hot Contact firmasının İstanbul konseptli solo defilesi gerçekleşti.

Defilede dünyaca ünlü pop sanatçıları Brianna ve Kate Linn de performans sergiledi.

Başmankenliğini Özge Ulusoy'un yaptığı 42 parçadan oluşan defilede, son moda abiye tasarımları uzun süre alkışlandı.

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Brianna defile Fuar gelinlik Kate Linn Koleksiyon manken

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