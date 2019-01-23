İZMİR (AA) - Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen, sektöründe "Avrupa'nın en büyük fuarı" olan IF Wedding Fashion İzmir'in 2'nci gününde de yoğunluk yaşandı.

Fuar kapsamında modacı Murat Acar'ın solo defilesi gerçekleşti. Serkan ve Gökhan Duman'ın koreografisiyle düzenlenen defilede, son moda gelinlik tasarımları sergilendi.

Toplamda 40 parçadan oluşan özel koleksiyon, büyük beğeni topladı.

- Kate Linn ve Brianna sahne aldı

Gelinlik defilesinin ardından Hot Contact firmasının İstanbul konseptli solo defilesi gerçekleşti.

Defilede dünyaca ünlü pop sanatçıları Brianna ve Kate Linn de performans sergiledi.

Başmankenliğini Özge Ulusoy'un yaptığı 42 parçadan oluşan defilede, son moda abiye tasarımları uzun süre alkışlandı.

