IFA 2018: Huawei, yeni işlemcisi Kirin 980'i tanıttı! İşte Kirin 980'nin tüm özellikleri

Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu, IFA 2018'in “Mobil Yapay Zekanın Nihai Gücü” başlıklı açılış konuşmasında, mobil yapay zekanın bir sonraki evrimine yol açacak Kirin 980 sistemini tanıttı. Tayvan'ın Yarıiletken Üretici Şirketi (TSMC) 7nm teknolojisi ile üretilen dünyanın ilk ticari SoC'si olan Kirin 980, sınıfındaki en iyi performans, verimlilik, bağlantı özellikleri ve Çift NPU AI işleme gücünü birleştiriyor. Richard Yu yaptığı konuşmada, “Geçen yıl dünyaya Kirin 970 ile On-Device AI'nın potansiyelini gösterdik ve bu yıl sadece olağanüstü AI yeteneklerini değil, aynı zamanda en modern ham performansı da sunan çok yönlü bir işlemci tasarladık. Tamamen yeni CPU, GPU ve Dual NPU ile donatılmış Kirin 980, yeni nesil üretkenlik ve eğlence uygulamalarına güç sağlayan en önemli motordur” açıklamasını yaptı. Teknolojide mutlak üstünlük

Kirin 980 önceki nesillere göre yüzde 75 daha güçlü ve yüzde 58 daha verimli olan Cortex-A76 teknoloji tabanlı çekirdekleri barındıran ilk SoC. Bir sekiz-çekirdekli konfigürasyonda, Kirin 980'deki CPU iki çok büyük Cortex-A76; iki büyük Cortex-A76 ve dört küçük Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşur. Bu benzersiz konfigürasyondan tam anlamıyla yararlanmak için Huawei, doğru çekimleri doğru görevlere esnek bir şekilde ayıran ‘Flex-Scheduling’ teknolojisine sahip yenilikçi bir Kirin CPU alt sistemi geliştirdi. Bu çözüm, hızlı ve yoğun iş yüklerini ele almak için yüksek performanslı büyük çekirdekleri, sürekli performans sağlamak için ilgili çekirdekleri ve günlük, hafif aktivitelerin üstesinden gelmek için aşırı güç verimliliği sağlayan ultra verimli çekirdeklerin doğru kullanılmasını sağlıyor. Önceki nesle kıyasla daha yüksek saat hızlarında çalışan Kirin 980, daha hızlı uygulama başlatma süreleri, daha iyi çoklu görev ve genellikle daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

Mobil oyunlardaki grafikler son yıllarda gittikçe daha karmaşık hale geldikçe, Huawei, benzersiz oyun deneyimleri sunmak için Mali-G76 GPU'yu Kirin 980'e entegre etti. Kirin 980 ile birlikte çalışan Mali-G76, bir önceki nesle göre yüzde 178 daha yüksek güç verimliliği yüzde 46 daha fazla grafik işlemci gücü sunuyor. Mali-G76 ayrıca oyun iş yüklerini akıllıca tanımlamak ve optimum oyun performansı elde etmeye yönelik kaynak tahsisini ayarlamak için yapay zeka kullanan yenilikçi bir saat yükseltme (overclock) teknolojisine sahip. Çift Beyinli Performans Deposu

En son Kirin SoC, On-Device AI'nın yeni bir dönemini temsil ediyor. Dual NPU Kirin 980, daha yüksek işlem gücü ve zekası ile cihaz içi yapay zeka deneyimini üst boyutlara taşıyor. İkili NPU arasındaki sinerji, daha çok ve çeşitli görüntü tanıma kabiliyetini ortaya çıkartıyor. Kirin 980, Kirin 970'e oranla yüzde 120'ye varan bir artışla, dakikada 4.600 görüntü algılayabiliyor. Ayrıca, Kirin 980, Caffee, Tensorflow ve Tensorflow Lite gibi ortak AI framework’lerini destekliyor ve geliştiricilerin Dual NPU'nun işlem gücüne kolayca ulaşabilmelerini sağlayarak, On-Device AI teknolojisinin kullanımını basitleştiren bir takım araçlar sunuyor.

Tam özellikli ISP

En iyi akıllı telefon fotoğrafçılığı deneyimine sunan Huawei, sahip olduğu dördüncü nesil ISP'yi SoC'ye entegre etti. Yeni ISP, önceki modele göre veri çıkışında yüzde 46 artış ve çoklu kamera yapılandırmaları için daha iyi destek sağlamanın yanı sıra, çeşitli görüntülerdeki nesneleri vurgulamak için renk karşıtlığını işleyebilen tamamen yeni bir HDR renk çoğaltma teknolojisi sağlıyor. Ayrıca Kirin 980, düşük ışık senaryolarında çekilen görüntülerde daha iyi kalite elde edilmesini sağlayarak, görüntü ayrıntılarını ovalamadan yapaylıkları ortadan kaldıran çok geçişli gürültü azaltma çözümünü (Multi-pass noise reduction) kullanıyor. ISP'nin bir başka yeni özelliği de geliştirilmiş hareket takibi. Bir kullanıcı hareket eden bir nesnenin fotoğrafını çekmeye çalıştığında, ISP kadraj konusunu yüzde 97,4 doğrulukla tanıyabilir, böylece herhangi bir kullanıcı kolaylıkla hızlı anları yakalayabilir. Video merkezli sosyal medya platformlarının yükselişi, video yakalama özellikleri için bir talep artışı yarattı. Kirin 980, video yakalama işlemlerini gerçekleştiren yeni bir pipeline’ı sistemine entegre ederek, kamera modülünün yüzde 33 daha kısa gecikme ile video çekmesine olanak tanıyor.