‘’İfade Özgürlüğü’’ Mektubunda J.K. Rowling İmzasına Tepki

150 yazar, akademisyen ve sanatçı kaleme aldıkları açık mektupta, tartışma yaratan görüşlere tolerans gösterilmediği için ifade özgürlüğünün tehdit altında olduğunu savundu. Trans bireyler konusundaki yorumları daha önce eleştirilen Harry Potter serisinin yazarı J. K. Rowling’in ifade özgürlüğünü savunan mektubu imzalaması ise tartışmaya yol açtı. Akademisyen ve yazarların imzaladığı ‘’Adalet ve Özgür Tartışma Üzerine Bir Mektup’’ başlıklı 530 kelimelik açık mektup Harper’s Magazine adlı dergide yayımlandı. Mektupta dilbilimci ve aktivist Noam Chomksy’nin yanı sıra feminist Gloria Steinheim, dijital platformda yayınlanan bir diziye de uyarlanan Handmaid’s Tale (Damızlık Kızın Öyküsü) kitabının yazarı Margaret Atwood’un da imzası bulunuyor. Amerika’da son dönemde polis şiddeti, ırkçılık ve sosyal adaletsizliğin protesto edildiği gösterilere destek veren 150’den fazla yazar, akademisyen ve sanatçı, toplumda daha geniş kapsamlı eşitliğin sağlanması çağrısında bulundu. Mektupta, ‘’illiberalizmin tüm dünyada güç kazandığı ve demokrasiye yönelik gerçek bir tehdit teşkil eden Donald Trump’la birlikte güçlü bir müttefik bulduğu’’ savunuldu. ‘’Ancak sergilenen bu direnişin de sağ kanatta demagoji yapan kesimler tarafından kötüye kullanılan bir baskı ve dogma aracına dönüşmesine izin verilmemesi gerektiği’’ vurgulandı.

Mektup linç kültürünün tartışıldığı bir döneme rastladı Yazarların kaleme aldığı mektup, toplumda tanınan isimlerin tartışmalı ya da bazı çevreler tarafından hoş karşılanmayan fikir ya da yorumlarını paylaştıkları için özellikle sosyal medya ve dijital platformlarda hedef alındığı durumları anlatmak için kullanılan ‘’linç ve boykot kültürü’’nün tartışıldığı bir döneme rastladı. Mektupta, ‘’İstediğimiz demokratik kapsayıcılığa yalnızca tüm taraflarda kendini gösteren hoşgörüsüz ortama karşı sesimizi yükseltirsek ulaşabiliriz’’ ifadesi kullanıldı. Yazar ve akademisyenler imzaladıkları mektupta, ‘’liberal bir toplumun can damarı olan bilgi ve fikir alışverişi özgürlüğünün gün geçtikçe daha da kısıtlandığını’’ vurguladı. ‘’Kötü fikirleri yenmenin yolu susturmak değil’’ Mektupta, ‘’Tartışma ortamının gerek baskıcı bir hükümet gerekse hoşgörüsüz bir toplum tarafından kısıtlanması elinde gücü olmayanlara zarar veriyor ve herkesin demokratik süreçlere katılım imkanını azaltıyor. Kötü fikirleri yenmenin yolu bu fikirleri susturmaya çalışmak ya da ortadan kaybolmalarını arzulamaktan değil tartışmaktan geçer. Birlikte var olması gereken adalet ve özgürlük arasında yapılacak her türlü yanlış tercihi reddediyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.

Mektubun son bölümünde, ‘’Yazarlar olarak bize deneyimleme, risk alma ve hatta hata yapma alanı tanıyan bir kültüre ihtiyacımız var. Ağır mesleki sonuçlarla karşılaşmadan iyi niyetli görüş ayrılıkları yaşanması imkanını korumamız gerekiyor. Çalışmalarımızın dayandığı zemini savunmazsak, kamunun ya da devletin bu zemini bizim adımıza savunmasını bekleyemeyiz’’ denildi. J.K. Rowling’in mektubu imzalamasına tepki Ancak herkes için ifade özgürlüğünü savunan bir dille kaleme alınan mektubu, daha önce trans bireylerle ilgili yorumları yüzünden tepki çeken Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling’in de imza atması tartışmaya yol açtı. J.K Rowling, hormon tedavisini bireyin cinsel yönelimini psikolojik veya ruhsal müdahalelerle değiştirme uygulamaları olarak bilinen dönüşüm terapisine benzettiği ve yalnızca kadınların adet gördüğünü söylediği açıklamalarının ardından LGBT aktivistleri tarafından transfobi ile suçlanmıştı. J.K Rowling, açık mektubu imzaladığını açıkladığı Twitter paylaşımında, ‘’Liberal bir toplumun, özgür tartışma ortamının, düşünce ve ifade özgürlüğünün temelini oluşturan ilkeyi savunmak üzere bu mektubu imzalamaktan çok gurur duydum’’ dedi.