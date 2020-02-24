İfade özgürlüğü savaşçısı mı, vatan haini mi?

Wikileaks’in kurucusu ve ABD’nin Irak ve Afganistan savaşlarına ait binlerce gizli belgesini yayınlayan Julian Assange’ın, casuslukla suçlandığı ABD’ye iadesine ilişkin dava Londra’da görülmeye başlandı.

Bir hafta sürecek ilk duruşma haftasının başlangıcında konuşan, ABD’nin avukatı James Lewis, 48 yaşındaki Assange’ı çok sayıda insanın hayatını tehlikeye atmakla suçladı. Lewis, yayınladığı belgelerle Asange’ın, muhbirlerin, gazetecilerin, asker kaçaklarının ve ABD’ye Irak ve Afganistan’da yardım eden ortakların çalışanlarının hayatını tehlikeye attığını ileri sürdü.

Wikileaks'in kurucusunun, söz konusu belgeleri sızdıran o zamanki adıyla Bradley Manning, şimdiki adıyla Chelsea Manning ile işbirliği yaptığını ve ABD Savunma Bakanlığı’nın bilgisayarlarını hacklediğini iddia eden Lewis, "Bu suçu gazetecilikle açıklamak özür sayılamaz" dedi.

Casuslukla suçlanıyor

ABD, Julian Assange’ı, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA çalışanı Manning ile işbirliği içinde Irak ve Afganistan savaşlarına dair gizli belgeleri yayınlamak ve casuslukla mücadele yasasını ihlal etmekle ile suçluyor. Bu suçlardan dolayı 175 yıla kadar hapis cezası isteniyor.