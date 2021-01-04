İfade özgürlüğü savunucuları Assange kararından memnun

Julian Assange'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) iadesinin İngiltere'de mahkeme tarafından reddedilmesi insan hakları ve gazetecilik örgütleri ile siyasilerin büyük bir bölümü tarafından memnuniyetle kaşılandı. Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) Avrupa Direktörü Nils Muiznieks, mahkemenin iade talebini, Assange'ın "sağlık durumunun kötü olması ve ABD cezaevlerinde kötü muameleye maruz kalma riskinden dolayı" reddettiği için mutlu olduğunu, ancak böyle bir davanın aslında en başından kabul edilmemiş olması gerektiğini dile getirdi. Assange hakkındaki iddiaların siyasi saiklerle kaleme alındığını ifade eden Muiznieks, İngiltere'nin ABD'den gelen baskılar üzerine "basın ve fikir özgürlüğünü sanık sandalyesine oturttuğunu" belirtti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Almanya Direktörü Christian Mihr de bir yandan mahkemenin aldığı kararın memnuniyet verici olduğunu bildirirken diğer yandan Yargıç Vanessa Baraitser'in kararla ilgili gerekçesini eleştirdi. Mihr, kararı açıklarken dile getirdiği ifadelerle ilgili olarak "Bu davanın siyasi bir dava olmadığı ve konunun temelde basın özgürlüğünün temel prensipleri etrafında dönmediği görüşüne hiçbir şekilde katılmıyoruz" dedi. ABD'nin iade talebine mahkeme tarafından sadece Assange'ın sağlık durumu kötü olduğu için ret yanıtı verilmiş olmasının, "Assange'ın yaptığı gibi kamu yararına gizli bilgileri ortaya çıkaracak gazetecilerin olası takibatı için açık kapı bırakmak" olarak nitelendiren Mihr, davadan hukuki olarak vazgeçmenin ya da Assange'ı politik bir kararla affetmenin ABD'nin vermesi gereken bir karar olduğunu dile getirdi.