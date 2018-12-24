HABER

İfade veren Metin Akpınar'dan evinin önünde açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 16:55 | Son Güncelleme

KATILDIKLARI  televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar adli kontrol hükümleri uygulanarak mahkemeden serbest bırakıldı.

İfade veren Metin Akpınar'dan evinin önünde açıklama

Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK- Melih OKUMUŞ/İSTANBUL, (DHA) KATILDIKLARI televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar adli kontrol hükümleri uygulanarak mahkemeden serbest bırakıldı. Metin Akpınar, Kartal'da bulunan Anadolu Adliye Sarayı'ndan çıkarak Kadıköy'deki evine geldi. Aracından inen Akpınar, kısa bir açıklama yaptı. Açıklamasında, “Savcılık görevini yaptı. Bizden savunmamızı aldı. Söylediğimiz sözlerle ilgili yorumlarımızı aldılar. Biz de dilimiz döndüğünce inandığımız doğruları tekrar anlatmaya çalıştık. Bize istinat edilen suçlardan hiç ilgimiz olmadığını anlatmaya çalıştık. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef gösteren, onun ismini anan, ona karşı bir hareketimiz katiyen olmaz. Biz ülkemizin refahı, milletimizin refahı için tercih ettiğimiz temenni ettiğimiz demokrasiyi anlatmaya çalıştık. Bunları anlattık. Hâkim bey de adli kontrol serbestliğine karar bağladı. Bizi azat ettiler. Ben işimi yaptım, görevimi yaptım " diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

İfade veren Metin Akpınar'dan evinin önünde açıklamaİfade veren Metin Akpınar'dan evinin önünde açıklama

PARTNER2018 yılında en çok onlar beğenildi2018 yılında en çok onlar beğenildi
Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!
GÜNCELLEME - Sivas'ta dolandırıcılık iddiasıGÜNCELLEME - Sivas'ta dolandırıcılık iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Erdoğan duyurdu! Atamalarda bu yıl ilk olacak

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Karar açıklandı! Hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet!

Suriyeliler ülkelerine dönüyor! Otobüslerle yola çıktılar

Suriyeliler ülkelerine dönüyor! Otobüslerle yola çıktılar

FETÖ üyeliğinden yargılanıyordu! İbrahim Cerrah için 12 yıl hapis

FETÖ üyeliğinden yargılanıyordu! İbrahim Cerrah için 12 yıl hapis

Başsavcılık'tan dikkat çeken Müjdat Gezen ve Metin Akpınar açıklaması

Başsavcılık'tan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.