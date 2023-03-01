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İfadesi ortaya çıktı! Deprem bölgesinden yaptığı paylaşım çok konuşulmuştu... Gözaltına alınıp serbest bırakılan Ahmet Ercan kendini böyle savundu

01.03.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem dendiğinde adı akla ilk gelen isimlerden biri olan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, dün sosyal paylaşımıyla dillendirdiği bir iddiayla gündem yaratmış, ardından gözaltına alınmıştı. Yurt dışına çıkış yasağı konarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ercan'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Ercan kendini "Oralarda öyle konuşuyorlardı, doğru olmadığını öğrenince paylaşımım kaldırdım" diyerek savundu.

İfadesi ortaya çıktı! Deprem bölgesinden yaptığı paylaşım çok konuşulmuştu... Gözaltına alınıp serbest bırakılan Ahmet Ercan kendini böyle savundu

Depremlerle ilgili değerlendirmeleriyle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, dün deprem bölgesiyle ortaya attığı iddianın ardından gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Ercan'ın emniyetteki ifadesinde pişman olduğunu dile getirdiği öğrenilirken kullandığı ifadeler de ortaya çıktı.

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ELAZIĞ'DA GÖZALTINA ALINIP MALATYA'YA GETİRİLDİ

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik, sosyal medyadan yaptığı 'İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş' şeklindeki paylaşımı dolayısıyla, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla Elazığ'da gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Malatya'ya getirildi.

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YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONDU

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Ercan, savcılık sorgusunun ardından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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"DOĞRU OLMADIĞINI ÖĞRENDİM"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın emniyetteki ifadesinde, "Pişmanım, art niyetim yoktu, oralarda öyle konuşuyorlardı, doğru olmadığını öğrendim, ben de paylaştım ve geri kaldırdım" dediği öğrenildi.

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(DHA)

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