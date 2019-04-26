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İfadesi şoke etti: Kendime geldiğimde karım kanlar içindeydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 09:44 | Son Güncelleme

Bursa'daki merkez Yıldırım'a bağlı Teferrüç Mahallesi'nde meydana gelen olay kan dondurdu. Tartıştığı eşini öldüren 80 yaşındaki sanık, hakim karşısına çıkınca verdiği ifadeyle duyanları şoke etti. Müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık, olay günü eşiyle tartıştıklarını söyleyerek, 'Şeker hastasıyım, neden yaptım, nasıl yaptım tam olarak hatırlamıyorum' dedi.

Olay merkez Yıldırım'a bağlı Teferrüç Mahallesi’nde meydana geldi. 80 yaşındaki Kazım Korur, tartıştığı eşi Fatma Korur’u bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra Fomara’daki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giden Korur, buradaki polis memurlarına eşini bıçaklayarak öldürdüğünü ve cesedinin evinde olduğunu söyledi.

Karısını 12 yerinden bıçakladı!

Korur’un verdiği adresi kontrol eden ekipler Fatma Korur’u kanlar içerisinde buldu. Fatma Korur’un 12 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı.
Olaydan sonra tutuklanan Kazım Korur hakkında kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık, akrabaları ve avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan yaşlı adam, olay günü yaşananları tam olarak hatırlamadığını, eşiyle tartıştıklarını ve şeker hastası olduğu için aniden hareket etmiş olabileceğini söyledi.
Kazım Korur, “Olay günü eşimle tartıştık. Daha önce de arada tartışıyorduk. En son tartışmamızda ben şeker hastası olduğum için çok sinirlenmişim. Kendime geldiğimde karımı kanlar içinde yatarken gördüm. Onu isteyerek öldürmedim, zaten durumun farkına vardığımda gidip polise teslim oldum. Tasarlayarak yapmadım, çok pişmanım” dedi.
Mahkeme eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet kadına şiddet

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