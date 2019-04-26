İfadesi şoke etti: Kendime geldiğimde karım kanlar içindeydi

Duruşmada savunma yapan yaşlı adam, olay günü yaşananları tam olarak hatırlamadığını, eşiyle tartıştıklarını ve şeker hastası olduğu için aniden hareket etmiş olabileceğini söyledi.

Kazım Korur, “Olay günü eşimle tartıştık. Daha önce de arada tartışıyorduk. En son tartışmamızda ben şeker hastası olduğum için çok sinirlenmişim. Kendime geldiğimde karımı kanlar içinde yatarken gördüm. Onu isteyerek öldürmedim, zaten durumun farkına vardığımda gidip polise teslim oldum. Tasarlayarak yapmadım, çok pişmanım” dedi.