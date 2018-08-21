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İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 11:28 | Son Güncelleme

Bursa’da geçtiğimiz gün Uludağ’ı gezmeye giden öğrencileri taşıyan otobüs şoförü, tedavisinin ardından tutuklandı. Şoför Turgay Y.’nin büyük araçlara yasak olan yola kestirme olduğu için girdiği öğrenildi.

İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

Bursa’da geçtiğimiz gün öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1 öğrenci hayatını kaybederken, 33 öğrenci ise yaralandı. Kazada yaralanan otobüs şoförü ilk ifadesinde otobüsün frenlerinin şiştiğini bu yüzden bilerek devirdiğini itiraf etmiş ardından tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılmıştı. Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri hastanedeki tedavisi tamamlanan otobüs şoförü Turgay Y.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şoför Turgay Y. 'taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 KİŞİ ÖLMÜŞ, 33 KİŞİ YARALANMIŞTI

Büyük araçların geçişine kapalı olduğu halde kazanın meydana geldiği yolu kullanmasıyla ilgili de ifade veren Turgut Y.'nin kestirme olduğu için yolu tercih ettiği öğrenildi. Uludağ karayoluna kıyasla yaklaşık 10 kilometre daha kısa olan yolu zamandan ve yakıttan tasarruf etmek için kullanan otobüs şoförü, 1 kişinin hayatını kaybettiği 33 kişinin ise yaralandığı kazayla ilgili tutuklu olarak yargılanacak.

Kaza dönemin belediye başkanı tarafından Uludağ’a kara yolu ulaşımında yıllardır kullanılan yola alternatif olarak yapılan Dobruca, İnkaya bağlantı yolunda meydana geldi. Trafiğe açıldıktan kısa bir süre sonra bir otobüsün devrilip 4 kişinin hayatını kaybetmesi ve devamında çok sayıda kazanın meydana gelmesi sebebi ile güvenliği tartışılan yol, alınan kararla büyük araçların geçişine kapatıldı. Yolun açıldığı 2014 yılında meydana gelen otobüs kazasının ardından İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Bursa Şubesi tarafından oluşturulan teknik heyet, bölgede inceleme yaparak, bir rapor hazırlamıştı. Raporda, iyileştirmelerin yapılmaması durumunda kazaların tekrarlanabileceğine dikkat çekilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Uludağ Kaza

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