İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

Bursa’da geçtiğimiz gün öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1 öğrenci hayatını kaybederken, 33 öğrenci ise yaralandı. Kazada yaralanan otobüs şoförü ilk ifadesinde otobüsün frenlerinin şiştiğini bu yüzden bilerek devirdiğini itiraf etmiş ardından tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılmıştı. Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri hastanedeki tedavisi tamamlanan otobüs şoförü Turgay Y.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şoför Turgay Y. 'taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 KİŞİ ÖLMÜŞ, 33 KİŞİ YARALANMIŞTI

Büyük araçların geçişine kapalı olduğu halde kazanın meydana geldiği yolu kullanmasıyla ilgili de ifade veren Turgut Y.'nin kestirme olduğu için yolu tercih ettiği öğrenildi. Uludağ karayoluna kıyasla yaklaşık 10 kilometre daha kısa olan yolu zamandan ve yakıttan tasarruf etmek için kullanan otobüs şoförü, 1 kişinin hayatını kaybettiği 33 kişinin ise yaralandığı kazayla ilgili tutuklu olarak yargılanacak.