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  4. İfadesinde suçlamaları kabul etti! Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit edip... Dolandırıcılık yapmaya çalışan şüpheliyle ilgili yeni gelişme

İfadesinde suçlamaları kabul etti! Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit edip... Dolandırıcılık yapmaya çalışan şüpheliyle ilgili yeni gelişme

18.08.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan şüpheli F.E.H. çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İfadesinde suçlamaları kabul etti! Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit edip... Dolandırıcılık yapmaya çalışan şüpheliyle ilgili yeni gelişme

Yapay zeka ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan F.E.H. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen F.E.H. savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Hakimlikte F.E.H.’nin kendisini cumhurbaşkanlığında çalışan bir kişi olarak tanıttığı insanları arayıp para istediği belirtildi. Uygulamalar aracılığıyla ile kendi konuşmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesine döndürerek bu sesleri aradığı kişilere dinlettiğine de yer verilirken soruşturma kapsamında henüz mağdurların tespit edilememesi nedeni ile şüphelinin hangi miktarda maddi menfaat elde ettiğinin belirlenemediği kaydedildi. Hakkında birden fazla yakalama kararı bulunan F.E.H. ifadesinde suçlamaları kabul etti. Hakimlik F.E.H.’nin tutuklanmasına karar verdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Recep Tayyip Erdoğan

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