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İfadesinden dönen FETÖ sanığı hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 13:18 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasında "öğretmen" konumunda olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti, dinlenen tanığın önceki ifadelerinden vazgeçmesi üzerine hakkında suç duyurusunda bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasında "öğretmen" konumunda olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün askeri yapılanmasında "öğretmen" konumda olduğu ve "Alper" kod adını kullandığı iddia edilen tutuklu sanık Mahsun Akçakoca ile avukatı katıldı.

Davaya ilişkin tanıklığına başvurulan H.K, üniversite yıllarında maddi imkansızlıklar nedeniyle örgütün evinde kaldığını, 2014 yılında mezun olduktan sonra sözleşmeli öğretmenlik yaptığını belirterek, şunları anlattı:

"Bu süreçte öğrencilerin kaldığı evde kalıyordum. Bir ay kaldıktan sonra benden bu evin 'abisi' olmamı istediler. Ben de bunun nasıl yapıldığını bilmediğimi ve KPSS'ye hazırlandığımı söyleyip kabul etmedim ancak 'öğrenciler seni bilsin yeter, başka bir şey yapmana gerek yok' dediler. 2 hafta kadar sonra bir alışveriş merkezinde, bana uzaktan birini göstererek, isminin Alper olduğunu ve benden sorumlu kişi olduğunu söylediler. Ancak gösterilen kişinin sanıkla aynı kişi olduğundan emin değilim. Kendisiyle hiç karşılaşmadım."

Mahkeme başkanı, tanığa soruşturma aşamasındaki ifadesinde Alper ile görüştüklerini ve gösterilen fotoğrafla sanığı teşhis ettiğine ilişkin ifadesi hatırlatılınca, tanık H.K, sabahın erken saatlerinde operasyonla gözaltına alındığını, psikolojisinin bozulduğu ve hapis yatmaktan korktuğu için bu şekilde ifade verdiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, tanığın duruşmada verdiği ifadeleriyle etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeleri arasında çelişki bulunduğundan hakkında yalan tanıklık suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, tanığın bu duruşmadaki ifadelerinin FETÖ/PDY üyeliği suçundan yargılandığı 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

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