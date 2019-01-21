IFC ve TÜSİAD özel sektörün gelişimine destek için işbirliğini artıracak

İSTANBUL (AA) - Dünya Bankası Grubu kuruluşu olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve TÜSİAD imzaladıkları mutabakat anlaşması çerçevesinde, Türkiye’de özel sektörün gelişimine katkıda bulunmak için belirli sektör ve temalar dahilinde işbirliğini artırma kararı aldı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, IFC ve TÜSİAD sosyal sorumluluk, sürdürülebilir kalkınma ve genel olarak Türkiye’de iş ortamının geliştirilmesi konularında ortak görüş ve hedeflere odaklanıyor. İmzalanan mutabakat anlaşması çerçevesinde IFC ve TÜSİAD, iş ortamının geliştirilmesi, sürdürülebilir gelişim ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında işbirliklerini artıracak.

Açıklamaya göre, cinsiyet eşitliği, uluslararası ticaret, rekabetçilik, bankacılık sektörü ve sermaye piyasaları, kurumsal yönetim, dijital ekonomi ve dönüşüm alanları her iki kurum için ortak ve öncelikli çalışma alanları olarak belirlendi.

Ayrıca, gelecek dönemde IFC ve TÜSİAD düzenli toplantı ve görüşmeler yaparak işbirliği fırsatlarını geliştirecek. IFC, TÜSİAD’ın öncelikli alanlarda organize ettiği çalıştay ve toplantılarda yer alacak.