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  4. İffet Anıtı’nı 20 bin kişi ziyaret etti

İffet Anıtı’nı 20 bin kişi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 08:19 | Son Güncelleme

 BAYBURT’ta, 100 yıl önce Ermeni zulmü sırasında hayatını kaybeden kadınlar anısına dikilen 'İffet Anıtı'nı, 2 yıl içinde yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - BAYBURT’ta, 100 yıl önce Ermeni zulmü sırasında hayatını kaybeden kadınlar anısına dikilen 'İffet Anıtı'nı, 2 yıl içinde yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.
Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarıkırzı köyünde Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneği tarafından valilik ve belediye desteği ile inşa edilen İffet Anıtı’nda, 1'inci Dünya Savaşı yıllarında Bayburt ve civarında Ermeni çeteleri tarafından gerçekleştirilen zülme ilişkin figürasyonlar ve Müslüman Türk kadınlarının namuslarını korumak için kendilerini içerisine attıkları rivayet edilen su kuyuları sergileniyor. Çevresine şehit edilen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu mezar taşları konulan anıtta, o yıllarda muhafaza edilen açıklamalı bilgilerle sergilenen su kuyusu taşı da yer alıyor. 100 yıl önce Ermeni zulmünün acı hatırasını gelecek nesillere aktarmak için yükselen anıt, estetik yapısıyla da ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor. Açılışının ardından özel turların da yakından ilgilendiği anıt, zamanla ziyaretçi akınına uğruyor. Çevre düzenlemelerinin ardından 19 Kasım 2017’de açılışı yapılan anıtı bu zamana kadar yaklaşık 20 bin kişi, ziyaret etti.
‘TARİHİ OLAYLARIYLA ÖN PLANA ÇIKAN BİR KÖY’
Yukarıkırzı köyünün, tarihi olaylarıyla ve yaşanmışlıklarıyla ön plana çıktığını ifade eden Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, "1'inci Dünya Savaşı’nın son yıllarında Ermeni Çeteleri, bu toprakları terk ederken bu köyümüzde büyük acılar yaşanmış. Çeteler, köydeki genç kız ve kadınlarımızın iffetlerine musallat olmuş, bu muameleye maruz kalan kadınlar ise köyde buldukları su kuyularına atlayarak, tecavüzden kaçmaya çalışmışlar. Biz de bu anıtla beraber o günü yaşatan bir müze inşa ettik, içerisinde de o zamanı anlatan kılıç, kuyu ve savaş aletleri var" dedi.
‘BAYBURT CİVARINDA ZULÜM YAŞANMIŞ’
Şehit Aileleri Derneği Başkanı Selami Köksal da, anıtın yoğun ziyaretçisi olduğunu söyleyerek, "Ruslar, Bayburt’u işgal edince bu bölgede acı olaylar yaşandı. 1918 yılının ocak ayında, Bolşevik isyanı çıkınca Rusya, bu bölgeden çekilmeye başladı. Ancak bu sırada Ermeni çetelerine silah bıraktı ve silah gücünün Ermeni çetelerine geçmesini sağladı. Arşak Paşa yönetimindeki Ermeni çeteleri, Bayburt civarında zulme başladı. İşte bu Yukarı Kırzı Şehit Kadınlar İffet Anıtı da bunun bir örneğidir" diye konuştu.
‘BEBEĞİNİ BIRAKIP, KUYUYA ATLAMIŞ’
Köy Muhtarı Enver Gür de "Rivayete göre, o gün kadınlardan birisi bebeğiyle kuyunun kenarına gelmiş ve bebeğini kenara bırakıp, kuyuya atlamış. Kuyu kenarına bırakılan çocuk da köylüler tarafından bulunup, büyütülmüş" ifadelerini kullandı.

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