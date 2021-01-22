iFixit, Apple AirPods Max’i parçalarına ayırdı

Sony WH-1000XM4 ve Bose Headphones 700’ün sökme sonuçlarıyla karşılaştırılan işlem, Apple kulaklıkların iç kısımlarına dair kapsamlı bir bilgi sunuyor. Gelin bazılarına göz atalım.

Sürücüleri tutan parça standart Apple pentalobe vidaları tarafından destekleniyor.

Çift hücreli pil takımı yalnızca sağ tarafta bulunur. Sol tarafın karşı ağırlığı olmamasına rağmen, kulaklıklar görünüşe göre dengesiz değil. Pilin 2.54Wh kapasitesi var. Sony 1000XM4 4.1Wh’ye, Bose 700 ise 2.39Wh’ye sahipti. Menteşe, oldukça ayrıntılı ve karmaşık bir elektromekanik bağlantıya sahip. Bu bağlantı menteşenin elektrik sinyalini kafa bandı boyunca kablolar olmadan kulaklıklara aktarmasını sağlıyor.

BU PUANI İLK KEZ AİRPODS MAX'E VERDİLER

Genel olarak, iFixit, AirPods Max’in şaşırtıcı derecede kullanışlı olduğunu belirtti. İlk kez bir AirPods ürünü için puan olarak 6/10 verdiler. iFixit, özellikle bant ve kulak kapakları arasında bulunan kafa bandı menteşe mekanizmasına bayılmış. Buna “AirPods Max’in belki de en ayrıntılı parçası” diyor ve “hem karmaşık hem de aşırı yapılı olduğunu ve AirPods Max’in fiyat etiketini biraz daha anlayışlı karşılamaya yardımcı olacağını” belirtiyor. Sony ve Bose alternatifleriyle karşılaştırıldığında, Apple kulaklıklar 550 dolarlık fiyatını neredeyse haklı çıkaracak şekilde üstün bir işçilik sergilemiş görünüyor.