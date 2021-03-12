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IFJ: Türkiye en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülke

12.03.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, 2020'de dünya çapında 65 gazetecinin görevini yaparken öldürüldüğünü, 229 gazetecinin cezaevinde bulunduğunu açıkladı.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), 2020 yılında dünya çapında 65 gazetecinin mesleklerini icra ederken öldürüldüklerini bildirdi. Yıllık raporunu kamuoyuna sunan IFJ, geçen yıl öldürülen gazeteci sayısının 2019'a göre 17 kişi arttığını belirterek 2020'de gazeteci cinayetlerinin 16 farklı ülkede meydana geldiğini kaydetti.

IFJ'nin öldürülen gazetecilerle ilgili kayıt tutmaya başladığı 1990 yılından bu yana görevi başında saldırıya kurban giden gazetecilerin toplam sayısı 2 bin 680'e yükselmiş oldu.

IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellanger, "Meksika'da suç baronlarının zalim hükümranlığı, Pakistan'da aşırılıkçıların uyguladığı şiddet, Hindistan ve Filipinler'de sertlik yanlılarının hoşgörüsüzlüğü, medyada kan akmaya devam etmesinde rol oynadı" dedi.

Meksika cinayetlerde, Türkiye cezaevlerinde ilk sırada

Meksika son beş yılda dördüncü kez gazeteci cinayetlerinde ilk sırada yer alırken 14 gazetecinin öldürüldüğü Meksika'yı 10 cinayetle Afganistan, dokuz cinayetle Pakistan ve sekiz cinayetle Hindistan izledi. Filipinler ve Suriye'de de dörder gazeteci cinayete kurban gitti. Nijerya ve Yemen'de üçer gazeteci öldürülürken diğer cinayetler Irak, Somali, Bangladeş, Kamerun, Honduras, Paraguay, Rusya ve İsveç'te gerçekleşti.

IFJ, gazeteci ölümleriyle ilgili yıllık raporunda, mesleği nedeniyle cezaevinde bulunan gazetecilere de yer verdi. Mart 2021 itibarıyla dünya çapında en az 229 gazetecinin cezaevinde bulunduğuna işaret edilen rapora göre Türkiye "dünyada en fazla gazeteciyi cezaevine gönderen ülke" oldu.

Rapora göre en az 67 medya çalışanının cezaevinde bulunduğu Türkiye'yi hapisteki 23 gazeteciyle Çin, 20 kişiyle Mısır, 16 kişiyle Eritre ve 14 kişiyle Suudi Arabistan izledi.

IFJ Genel Sekreteri Bellanger, "Demokrasi adını hak eden hiçbir ülke, ifade özgürlüğü aracılarını hapse atamaz" değerlendirmesinde bulundu.

AP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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