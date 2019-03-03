PARİS (AA) - Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), İsrail hükümeti tarafından gözaltına alınan ve sınır dışı edilmek istenen Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Kharouf'un serbest bırakılması ve sınır dışı edilmesinin durdurulması çağrısında bulundu.

Fransa'nın başkenti Paris'te 1926'da kurulan ve dünya çapında 141 ülkede 600 bin gazeteci, 180 sendika ve gazeteci örgütünü bir araya getiren IFJ'nin Genel Sekreteri Anthony Bellanger tarafından İsrail’in Hükümet Basın Ofisine (GPO) yazılan mektupta, gözaltında tutulan foto muhabiri Kharouf'un 20 yıldır yaşadığı ve çalıştığı işgal altındaki Doğu Kudüs'e girememe ve sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Mektupta, Kharouf'un serbest bırakılması ve sınır dışı edilmesinin durdurulması istenirken, foto muhabirinin sınır dışı edilmesinin, ailesini böleceği ve basın özgürlüğünün ciddi bir ihlali olacağı vurgulandı.

Kharouf'un yaşadığı sorunların, mesleğinden dolayı ve özellikle AA'da çalışmaya başladığında ortaya çıktığı ifade edilen mektupta, AA foto muhabirinin avukatının, "İsrail İçişleri Bakanlığının foto muhabirinin taleplerini reddetmek için kullandığı delillerin gizli olduğu ve açıklanmadığı" yönündeki değerlendirmelerine dikkat çekildi.