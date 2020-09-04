İflas eden genelevi Pascha kime ait? Pascha nerede, nasıl gidilir? Pascha'nın adresi nedir?

Avrupa'nın en büyük genelevlerinden birisi olan Pascha koronavirüsten dolayı iflas ettiğini açıkladı. İflas açıklamasının ardından adını ilk kez duyanlar Pascha nerede, Pascha 'da kaç kişi çalışıyor araştırmaya başladı.
Pascha'nın nerede olduğunu açıklayanlar için Almanya'nın Köln kentinin şehir merkezinde yer alıyor. Uzun yıllar aynı yerde hizmet veren Pascha binası 11 katlı, 9 bin metrekare kullanım alanlı oldukça büyük bir bina olarak şehir merkezinde herkes tarafından biliniyor. Pascha ne demek merak edenler için kelimenin Almanya kökenli olduğunu fakat Türkçe'deki kaşılığının "paşa" olduğunu belirtelim.
Oldukça lüks bir yer olan Pascha genelevinde çalışan kişi sayısı da çok fazla. Yaklaşık 20 seks işçisinin çalıştığı genelevinde bu kişiler dışında, aşçı ve kuaför gibi çalışanlar da var. Pascha'da seks işçileri dışanda çalışan kişi sayısı ise 60 olarak açıklandı.
Avrupa en büyük genelevlerinden birisi olan Pascha genelevi ilk olarak 1972 yılının Ocak ayında Hornstraße'de "Eros Center" ismiyle açıldı. Avrupa'nın ilk yüksek genelevi olarak adını duyuran Pascha'nın şehrin göbeğindeki "Kleine Brinkgasse" kırmızı ışık bölgesini ortadan kaldırmak isteyen yetkililer, farklı bir yerde yeni bir bina ile hizmet vermeleri için ruhsat verdi.
Koronavirüs salgınının ardından iflas eden birçok şirket gibi Pascha da salgını nedeniyle iflasını açıkladı. Genelev Müdürü Armin Lobscheid yaptığı açıklamada "Yolun sonuna geldik" diyerek, salgın kısıtlamaları kapsamında genelevlerin uzun süre kapalı kaldığı dönemde tüm birikiminin harcandığını söyledi.
Pascha binasında nasıl odaların olduğu ve çalışan seks işçilerinin nasıl yaşadığı merak ediliyor. Pascha'da toplam 126 özel oda, butik, çamaşırhane, bir restoran, güzellik merkezi, güneşlenme merkezi, büfe gibi yerlerin dışında kendi özel gazeteleri bile var. Birçok ülkeden seks işçilerinin çalıştığı yerde, “Memnun kalmayanların parası iade” sözü geçerliydi ve memnun kalmayanlar, bunu gerekçelendirip paralarını geri alıyordu.
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