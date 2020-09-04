İflas eden genelevi Pascha kime ait? Pascha nerede, nasıl gidilir? Pascha'nın adresi nedir?

Avrupa'nın en büyük genelevlerinden birisi olan Pascha koronavirüsten dolayı iflas ettiğini açıkladı. İflas açıklamasının ardından adını ilk kez duyanlar Pascha nerede, Pascha 'da kaç kişi çalışıyor araştırmaya başladı.

PASCHA NE DEMEK, PASCHA NEREDE?

Pascha'nın nerede olduğunu açıklayanlar için Almanya'nın Köln kentinin şehir merkezinde yer alıyor. Uzun yıllar aynı yerde hizmet veren Pascha binası 11 katlı, 9 bin metrekare kullanım alanlı oldukça büyük bir bina olarak şehir merkezinde herkes tarafından biliniyor. Pascha ne demek merak edenler için kelimenin Almanya kökenli olduğunu fakat Türkçe'deki kaşılığının "paşa" olduğunu belirtelim.

PASCHA GENELEVİNDE KAÇ KİŞİ ÇALIŞIYOR?

Oldukça lüks bir yer olan Pascha genelevinde çalışan kişi sayısı da çok fazla. Yaklaşık 20 seks işçisinin çalıştığı genelevinde bu kişiler dışında, aşçı ve kuaför gibi çalışanlar da var. Pascha'da seks işçileri dışanda çalışan kişi sayısı ise 60 olarak açıklandı.

PASCHA TARİHİ NEDİR?

Avrupa en büyük genelevlerinden birisi olan Pascha genelevi ilk olarak 1972 yılının Ocak ayında Hornstraße'de "Eros Center" ismiyle açıldı. Avrupa'nın ilk yüksek genelevi olarak adını duyuran Pascha'nın şehrin göbeğindeki "Kleine Brinkgasse" kırmızı ışık bölgesini ortadan kaldırmak isteyen yetkililer, farklı bir yerde yeni bir bina ile hizmet vermeleri için ruhsat verdi.