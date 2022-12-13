HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İflasıyla milyonları ayağa kaldırmıştı! FTX'in kurucusu Bankman-Fried'a büyük şok: Bahamalar'da tutuklandı

İflasıyla milyonları ayağa kaldırmıştı! FTX'in kurucusu Bankman-Fried'a büyük şok: Bahamalar'da tutuklandı

13.12.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried geçtiğimiz ay şirketin battığını duyurmuştu. İflasın ardında ise rakibi Binance ile arasında çıkan gerginliğin başlattığı sorunlar vardı. İflası duyurmasından sonra paylaşımlarıyla da dikkat çeken Bankman-Fried, Bahamalar'da tutuklandı.

İflasıyla milyonları ayağa kaldırmıştı! FTX'in kurucusu Bankman-Fried'a büyük şok: Bahamalar'da tutuklandı

Bahamalar Başsavcısı Ryan Pinder tarafından yapılan yazılı açıklamada, FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried'ın Bahamalar polisi tarafından tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, Bankman-Fried'ın tutuklanmasının ABD'nin suç duyurusu ve muhtemel iade talebine dair resmi bildirimin ardından yapıldığı aktarıldı.

Bahamalar Başbakanı Philip Davis de konuya ilişkin, "Bahamalar ve ABD, kamu güvenine ihanet etmiş ve kanunları çiğnemiş olabilecek FTX ile bağlantılı tüm bireylerden hesap sormak konusunda ortak çıkarlara sahip." değerlendirmesinde bulundu.

FTX, kasım ayında, ABD’de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etmişti.

Kripto para borsası FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

Milyardarken dibe vurmuştu! FTX kurucusu tuhaf paylaşımıyla olay oldu Milyardarken dibe vurmuştu! FTX kurucusu tuhaf paylaşımıyla olay oldu

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir hafta arayla ikinci idam, korkunç iddia: Bu kareler çekilirken...Bir hafta arayla ikinci idam, korkunç iddia: Bu kareler çekilirken...
Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'
İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedikİki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik
Anahtar Kelimeler:
ftx

En Çok Okunan Haberler

Türkiye programdan çıkarılmıştı, o pilotları pişman ettirdi! Dünyayı sarsan 'şifre' iddiası

Türkiye programdan çıkarılmıştı, o pilotları pişman ettirdi! Dünyayı sarsan 'şifre' iddiası

Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri Meclis'i güldürdü

Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri Meclis'i güldürdü

Ünlü çiftten ayrılık haberi geldi! Nedeni çok şaşırttı

Ünlü çiftten ayrılık haberi geldi! Nedeni çok şaşırttı

Sanat dünyasının acı kaybı! Son yolculuğuna uğurlandı

Sanat dünyasının acı kaybı! Son yolculuğuna uğurlandı

Uyarı yapıldı! 'Hemen silin'

Uyarı yapıldı! 'Hemen silin'

İşte Elon Musk'ın son hamlesi! Twitter'da resmen uygulanmaya başladı

İşte Elon Musk'ın son hamlesi! Twitter'da resmen uygulanmaya başladı

İlginizi Çekebilir

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.