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IFN Turkey Forum 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 15:11 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya: - "Ülkemizin küresel İslami sermaye piyasalarındaki regülasyon ve varlık sınıfı pozisyonunu güçlendirecek çalışmalara odaklanıyoruz, projeleri destekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya, "Ülkemizin küresel İslami sermaye piyasalarındaki regülasyon ve varlık sınıfı pozisyonunu güçlendirecek çalışmalara odaklanıyoruz, projeleri destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, IFN Turkey Forum 2018, Borsa İstanbul'un iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Çetinkaya, forumun açılış oturumunda yaptığı konuşmada, Borsa İstanbul’un Türkiye’de İslami finansın gelişmesi için yaptığı çalışmalara değinerek, "Ülkemizin küresel İslami sermaye piyasalarındaki regülasyon ve varlık sınıfı pozisyonunu güçlendirecek çalışmalara odaklanıyoruz, projeleri destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışı ve yurt içinden İslami finans konusunda değerli çalışmalar yapan konuşmacıların yer aldığı forumda, 4 farklı oturum yapıldı. Oturumlarda, Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişimi, katılım bankacılığı, kira sertifikaları ihracı ve İslami portföy yönetimi gibi önemli konular ele alındı.

Foruma, REDMoney Group, IFSB, World Bank, International Islamic Trade Finance Corporation, Asian Development Bank, IIFM ve INCEIF gibi İslami finans sektörünün önde gelen kuruluşlarının yetkilileri ve temsilcileri katıldı.

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IFN Turkey Forum 2018 murat çetinkaya

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