HABER

Ifo Dünya Ekonomi İklimi Endeksi geriledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 13:26 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisi Ifo Ekonomi İklimi Endeksi, bu yılın son çeyreğinde eksi 2,2 puana indi - Ifo: - “Mevcut ekonomik durum değerlendirmesi önemli ölçüde bozulmasına karşın uzun vadeli ortalamanın üzerinde kalmaya devam etti. Ayrıca ekonomik beklentiler de geri ölçeklendi. Dünya ekonomisinde büyüme zayıflıyor”

İSTANBUL (AA) - Dünya ekonomisi Ifo Ekonomi İklimi Endeksi, yılın üçüncü çeyreğindeki 2,9 puandan bu yılın son çeyreğinde eksi 2,2 puan seviyesine gerileyerek dünya ekonomisindeki büyümenin zayıfladığına işaret etti.

Merkezi Münih'te bulunan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), 119 ülkeden bin 230 uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen yılın son çeyreğine ilişkin Dünya Ekonomi Anketinin (WES) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, endeks üst üste üç ay azalış gösterdi. Üçüncü çeyrekte 2,9 puan olan endeks, bu yılın son çeyreğinde 5,1 puan azalarak eksi 2,2 puana indi.

Ankete ilişkin yapılan açıklamada, mevcut ekonomik durum değerlendirmesinin önemli ölçüde bozulmasına karşın uzun vadeli ortalamanın üzerinde kalmaya devam ettiği, ekonomik beklentilerin geri ölçeklendiği ve dünya ekonomisinde büyümenin zayıfladığı kaydedildi.

- "Gelişmiş ekonomilerde ekonomik iklim büyük oranda değişmedi"

Ekonomik ortamın özellikle gelişmekte olan ve gelişen ülkelerde güçlü bir şekilde bozulduğu aktarılan açıklamada, “Ekonomik beklentiler Latin Amerika hariç, mevcut ekonomik durumun değerlendirilmesinden çok daha keskin bir düşüş gösterdi. Latin Amerika'daki ekonomik iklim, daha iyimser ekonomik beklentiler nedeniyle iyileşti." ifadeleri kullanıldı.

Gelişmiş ekonomilerde ise ekonomik iklim büyük oranda değişmediği bildirilen açıklamada, "Bununla birlikte, burada net bir bölünme ortaya çıktı. ABD'de mevcut ekonomik durum ve beklentilerin değerlendirmeleri gelişirken, Avrupa Birliği'ne ilişki değerlendirmeler gevşedi.” denildi.

- “Dünya gayri safi yurtiçi hasılasının gelecek yıllarda ortalama yüzde 3,6 artması bekleniyor”

Dünya genelinde ekonomik beklentilerdeki bozulmanın, özellikle özel tüketimin zayıflamasına yansıdığı ancak yatırım faaliyetinin ise daha fazla düşmediği belirtilen açıklamada, anket katılımcılarının, dünya ticaretinde daha da zayıf bir büyüme beklediği ve bunun muhtemelen mevcut ticaret engellerinin ortadan kaldırılmasını beklememelerinden kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca genel olarak, dünya gayri safi yurtiçi hasılasının gelecek yıllarda ortalama yüzde 3,6 artmasının tahmin edildiği kaydedildi.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
12 Kasım'ın yıl dönümünde acılar tazeliğini koruyor (2)12 Kasım'ın yıl dönümünde acılar tazeliğini koruyor (2)
Özel hastane sahibi Salih Mertan için törenÖzel hastane sahibi Salih Mertan için tören
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya ekonomisi Ifo Ifo Almanya

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da 'sahte emeklilik' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da 'sahte emeklilik' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Binali Yıldırım'dan vatandaşlara uyarı: Ivır zıvır işler için gitmeyin

Binali Yıldırım'dan vatandaşlara uyarı: Ivır zıvır işler için gitmeyin

Abdulkadir Selvi'den flaş iddia: AK Parti cephesinden 'Sürprizler olabilir' uyarısını alıyorum

Abdulkadir Selvi'den flaş iddia: AK Parti cephesinden 'Sürprizler olabilir' uyarısını alıyorum

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç hakkında suç duyurusu

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç hakkında suç duyurusu

Onun koleksiyonu çok farklı! 'Milyonlarca kilometre uzaklardan gelen misafir'

Onun koleksiyonu çok farklı! 'Milyonlarca kilometre uzaklardan gelen misafir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.