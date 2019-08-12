HABER

Ifo Dünya Ekonomi İklimi Endeksi geriledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 13:22 | Son Güncelleme

Endeks, bu yılın üçüncü çeyreğinde eksi 10,1 puana geriledi - Ifo: - "Ticaret ihtilaflarının artması dünya ekonomisine önemli derecede zarar veriyor” - Ifo Başkanı Clemens Fuest: - “Uzmanlar, gelişmiş ülkelere, Asya'nın gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerine yönelik durum değerlendirmelerini ve hem de beklentilerini aşağıya doğru revize ettiler"

BERLİN (AA) - Ifo Dünya Ekonomi İklimi Endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde küresel ticaret ihtilaflarının artmasının etkisiyle eksi 2,4 puandan eksi 10,1 puana geriledi.

Merkezi Münih'te bulunan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), 116 ülkeden bin 173 uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Dünya Ekonomi Anketi'nin (WES) sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinde eksi 2,4 puan olan endeksin, üçüncü çeyrekte 7,7 puan düşerek eksi 10,1 puana gerilediği belirtildi.

Açıklamada, “Ifo Dünya Ekonomik İklimi bozuldu. İklim Endeksi yılın üçüncü çeyreğinde eksi 2,4'ten eksi 10,1 puana düştü. Ekonomik durum ve beklentiler endeksleri önemli ölçüde düşüş gösterdi. Ticaret ihtilaflarının artması dünya ekonomisine önemli derecede zarar veriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Ifo Başkanı Clemens Fuest konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekonomiye dair iklimin bütün bölgelerde bozulduğunu belirterek, “Uzmanlar, gelişmiş ülkelere, Asya'nın gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerine yönelik durum değerlendirmelerini ve hem de beklentilerini aşağıya doğru revize ettiler.” ifadesini kullandı.

Ifo’nun anketine katılan uzmanların küresel ticarette çok daha zayıf bir büyüme beklediklerini bildiren Fuest, " Uzmanların küresel ticarete yönelik beklentileri, geçen yılki ticaret çatışmalarının başlamasından bu yana en düşük seviyede. Ankete katılan uzmanlar, aynı zamanda daha zayıf özel tüketim, daha düşük yatırım, kısa ve uzun vadeli faiz oranlarında düşüş beklemektedir.” açıklamasında bulundu.

PARTNERGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınızGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınız
Dondurma almaya çıkan Gizem, 9 gündür kayıpDondurma almaya çıkan Gizem, 9 gündür kayıp
Üretim fazlası kumaşlar kanserli çocuklar için gelir olacakÜretim fazlası kumaşlar kanserli çocuklar için gelir olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ifo Dünya Ekonomi İklimi Endeksi Küresel Ekonomi üçüncü çeyrek

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Mesut Özil bombası! Transfer...

Mesut Özil bombası! Transfer...

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

Bursa'da hamamda korkunç olay! 10 yaşındaki çocuk havuza düştü

Hamamda korkunç olay! Çırpınmaya başlayınca...

Bolu'da yabani hayvan postları ele geçirildi

Hepsi araçta bulundu!

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Son dakika! TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

Her şeylerini bırakıp film gibi seyrettiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.