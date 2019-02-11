Ifo Dünya Ekonomi İklimi Endeksi ilk çeyrekte geriledi

BERLİN (AA) - Ifo Dünya Ekonomi İklimi Endeksi, geçen yılın son çeyreğindeki eksi 2,2 puandan bu yılın ilk çeyreğinde eksi 13,1 puan seviyesine gerileyerek dünya ekonomisindeki zayıflamanın derinleştiğine işaret etti.

Merkezi Münih'te bulunan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), 122 ülkeden bin 293 uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen yılın ilk çeyreğine ilişkin Dünya Ekonomi Anketinin (WES) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Ifo Dünya Ekonomi İklimi Endeksi üst üste dört çeyrek azalış gösterdi. Dördüncü çeyrekte eksi 2,2 puan olan endeks, bu yılın ilk çeyreğinde 10,9 puan azalarak eksi 13,1 puana indi.

Ankete ilişkin yapılan açıklamada, uzmanların mevcut ekonomik durum değerlendirmesinin genel olarak olumlu olsa da ekonomik beklentilerinin önemli ölçüde zayıfladığı ve küresel ekonominin giderek yavaşladığı kaydedildi.

Ekonomik iklimdeki bozulmanın özellikle gelişmiş ülkelerde güçlü bir şekilde olduğunun aktarıldığı açıklamada, “Özellikle ABD’de ekonomik değerlendirmeler ve beklentilerde bir düşüş görüldü, Uzmanlar, Avrupa Birliği için tahminlerini önemli ölçüde aşağı doğru revize etti. Buna karşılık, gelişmekte olan ve gelişen ülkelerde ekonomik iklim önceki iki çeyrekte keskin bir düşüş yaşadıktan sonra bu yılın birinci çeyreğinde büyük ölçüde değişmedi.” ifadeleri kullanıldı.

Uzmanların, dünya genelinde özel tüketimde, yatırımda ve ticarette daha zayıf bir büyüme beklediği aktarılan açıklamada, ankete katılanların halen büyük çoğunluğunun kısa ve uzun vadeli faiz oranlarının yükselmesini ve doların dünya çapında değer kaybetmesini bekledikleri ifade edildi.

