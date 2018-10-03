IFRC Genel Başkanı Rocca, İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Başkanı Francesco Rocca, Suriyelilerin eğitim gördüğü Kızılay Bağcılar Toplum Merkezi'ni ziyaret etti.
TRT World Forum için İstanbul'a gelen Rocca'ya, Kızılay Bağcılar Toplum Merkezi'nde Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık eşlik etti. Rocca, merkezde Suriyelilere yönelik yapılan çalışmalar konusunda bilgi aldı. Suriyelilerle sohbet eden Rocca, çocuklarla oyun oynadı.
Rocca, Türkiye'de sığınmacılara verilen hizmetin çok önemli olduğunu ve etkilendiğini söyledi.
Rocca, Türk Kızılayı'nın yurt dışındaki hizmetleriyle ilgili Türk Kızılayı Uluslararası İlişkiler Müdürü Kaan Saner tarafından gerçekleşen sunuma da katıldı.
- "Toplum merkezlerinden hizmet alan 500 bine yakın faydalanıcımız var"
Kerem Kınık, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı'nın Suriyelilere yönelik çalışmalarını göstermek için IFRC Genel Başkanı Francesco Rocca'yı Bağcılar'daki Toplum Merkezi'ne getirdiklerini söyledi. Kınık, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde İstanbul'da 2 tane olmak üzere Türk Kızılayı'nın 15 tane Toplum Merkezleri var. Bunlar ağırlıklı olarak mültecilerin yoğun olduğu illerimizde bulunuyor. Amacımız sosyal uyumu sağlamak ve ülkemize gelmiş olan mültecilere buradaki yaşam kurallarını anlatmak. Aynı zamanda mültecilere dil öğretmek, meslek kazandırmak, psiko-sosyal rehabilitasyonlarını gerçekleştirmek, yaşamış oldukları sorunlarla ilgili olarak da bu sorunların takibini yaparak çözmek amaçlarımız arasında bulunuyor. Toplum merkezlerindeki asıl amacımız da ani ve büyük kitlesel göç sonrasında görmüş olduğumuz misafir toplulukla mülteciler arasındaki oluşabilecek gerilimin azaltılması. Bu Toplum Merkezlerinde hem kendi vatandaşlarımız hem Suriyeli vatandaşlarımız hizmet alıyorlar. Şu an toplum merkezlerinden hizmet alan 500 bine yakın faydalanıcımız var."
Toplum merkezlerinin önemli bir rol oynadığına işaret eden Kınık, "Bunun sayesinde suç oranları ciddi bir şekilde düştü. Bunların tamamı buradan almış oldukları hizmetlerle, derdini düzgün anlatabilmeleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleriyle mümkün oluyor. Bu toplum merkezlerimizin fonlanması noktasında, bizim federasyonumuzun çok büyük maddi desteği var. Giderlerimizi Kızılay ve Kızılhaç Federasyonunun bütçesinden sağlıyoruz. Avrupa Birliği'nden aldığımız katkılar da bu havuza giriyor. Francesco Rocca'da Toplum Merkezimizi gördü ve çok etkilendi." diye konuştu.
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