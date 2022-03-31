İftar çadırları kurulacak mı? 2022 iftar çadırları nerelerde kurulacak?

Geçtiğimiz yıl salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği nedeniyle iftar çadırları kurulmamıştı. Bu yıl ise kurulup kurulmayacağı araştırılıyor. İhtiyaç sahipleri veya ezan vakti evde olamayacak vatandaşlar oruçlarını çadırlarda açıyor. Peki bu sene iftar çadırları kurulacak mı? 2022 iftar çadırları nerelerde kurulacak? İşte merak edilenler...

İFTAR ÇADIRLARI KURULACAK MI 2022?

Aşılama oranları arttı ve vaka sayılarında düşüş meydana geldi. Bu nedenle 2022 yılında Ramazan ayında iftar çadırlarının kurulacağı öngörülüyor.

İFTAR ÇADIRLARI NERELERDE KURULACAK?

İftar çadırları 81 ilin tüm ilçelerinde belediyeler, muhtarlıklar ve yardımseverlerin işbirliği ile kuruluyor. Meydanlarda, sokaklarda, parklarda ve bahçelerde kurulan sofralara herkes oturabiliyor.

İstanbul'da Güngören Belediyesi, iftar çadırını oruca hazırladı. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında iftar çadırları Avrupa Yakası'nda Mecidiyeköy, Eminönü ve Aksaray Meydanları'nda; Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Çekmeköy ve Kadıköy'de kuruluyor.

