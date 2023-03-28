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İftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir için iftar saati nedir? İl il 2023 ramazan imsakiyesi

28.03.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oruç ibadetinin gerçekleştirildiği ramazan ayında iftar saatleri araştırılıyor. Oruçlarını eksiksiz tutan Müslümanlar, ezan saatlerini öğrenmek istiyorlar. Ramazan ayının ilk haftası tamamlanıyor. Her gün farklı saatlerde olan sahur saati ve iftar saati vakitleri kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Peki İftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir için iftar saati nedir? İl il 2023 ramazan imsakiyesi

İftar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir için iftar saati nedir? İl il 2023 ramazan imsakiyesi

İftar imsakiyesi 2023 yılında oruç tutacak kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir iftar vakti merak ediliyor. İslam alemi tarafından ibadetle dolu geçirilen on bir ayın sultanında ilk beş gün geride kaldı. On bir ayın sultanı ramazan ayında oruçlarını tutan Müslümanlar, oruçlarını eksiksiz tamamlamak istiyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için iftar saati bilgileri...

İFTAR SAAT KAÇTA? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR İÇİN İFTAR SAATİ

23 Mart'ta başlayan Ramazan ayı 21 Nisan'a kadar devam edecek. İstanbul, Ankara ve İzmir için iftar ve sahur vakitleri merak ediliyor.

**İSTANBUL İFTAR VE SAHUR VAKTİ

İstanbul iftar saati 19:31

İstanbul sahur vakti 05:20

ANKARA İFTAR VE SAHUR VAKTİ

Ankara iftar saati 19:15

Ankara sahur vakti 05:07

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İZMİR İFTAR VE SAHUR VAKTİ

İzmir iftar saati 19:37

İzmir sahur vakti 05:32

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