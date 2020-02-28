HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İftar saati kaçta? İstanbul, Ankara ve tüm iller için 28 Şubat 2020 imsakiyesi

İftar saati kaçta? İstanbul, Ankara ve tüm iller için 28 Şubat 2020 imsakiyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 13:54 | Son Güncelleme

Hicri takvime göre hayırlı üç aylar başladı. Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan ve üç aylar olarak adlandırılan bu mübarek zaman diliminin ilk önemli günü olan Regaip Kandili'ni geride bıraktık. Peki üç aylarda nafile orucu tutanlar saat kaçta iftar yapacaklar?... İşte il il iftar vakti...

İftar saati kaçta? İstanbul, Ankara ve tüm iller için 28 Şubat 2020 imsakiyesi

Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan mübarek üç aylar başladı. Üç ayların başlangıcının hatırlatıcılarından olan Regaip Kandili de dün gece ibadetler ile idrak edildi. Üç aylarda yapılacak ibadetlere ek olarak bugünü oruç tutarak değerlendirenler bu akşam iftar da açacaklar. Pekibugün iftar vakti saat kaçta?... İşteil il İmsakiye ile iftar vakitleri

REGAİP KANDİLİ İFTAR SAATİ KAÇ?

Adana: 18.38
Adıyaman: 18.25
Afyon: 18.55
Ağrı: 18.04
Aksaray: 18.42
Amasya: 18.32
Ankara: 18.45
Antalya: 18.56
Ardahan: 18.04
Artvin: 18.08
Aydın: 19.07
Balıkesir: 19.05
Bartın: 18.45
Batman: 18.14
Bayburt: 18.15
Bilecik: 18.56
Bingöl: 18.15
Bitlis: 18.09
Bolu: 18.49
Burdur: 18.57
Bursa: 19.00
Çanakkale: 19.10
Çankırı: 18.41
Çorum: 18.36
Denizli: 19.02
Diyarbakır: 18.17
Düzce: 18.51
Edirne: 19.08
Elazığ: 18.21
Erzincan: 18.18
Erzurum: 18.11
Eskişehir: 18.54
Gaziantep: 18.29
Giresun: 18.22
Gümüşhane: 18.18
Hakkari: 18.03
Hatay: 18.35
Iğdır: 18.00
Isparta: 18.56
İstanbul: 18.59
İzmir: 19.09
Kahramanmaraş: 18.31
Karabük: 18.44
Karaman: 18.46
Kars: 18.03
Kastamonu: 18.40
Kayseri: 18.35
Kilis: 18.31
Kırıkkale: 18.42
Kırklareli: 19.06
Kırşehir: 18.40
Kocaeli: 18.56
Konya: 18.48
Kütahya: 18.57
Malatya: 18.24
Manisa: 19.08
Mardin: 18.16
Mersin: 18.41
Muğla: 19.05
Muş: 18.11
Nevşehir: 18.39
Niğde: 18.39
Ordu: 18.24
Osmaniye: 18.34
Rize: 18.13
Sakarya: 18.54
Samsun: 18.30
Şanlıurfa: 18.24
Siirt: 18.10
Sinop: 18.34
Şırnak: 18.09
Sivas: 18.28
Tekirdağ: 19.05
Tokat: 18.30
Trabzon: 18.16
Tunceli: 18.19
Uşak: 19.00
Van: 18.04
Yalova: 18.58
Yozgat: 18.37
Zonguldak: 18.48

Regaip Kandili mesajları 2020: Kısa, uzun ve resimli mesajlarRegaip Kandili mesajları 2020: Kısa, uzun ve resimli mesajlar

NAFİLE ORUÇ NEDİR?

Peygamber Efendimizin Ramazan ayının dışında tutmuş olduğu oruçlar vardır. Bu oruçlar genel anlamıyla nâfile oruçlardır. Yani farz olmayan oruçlardır. Nafile ibadetlere, sünnet, müstehap ve mendup da denir.

Esas olarak nafile ibadetler, yapıldığı zaman sevap kazanılan, yapılmadığı zaman da bir cezası gerekmeyen şeylerdir.

Yoksa nafile Türkçede kullanıldığı gibi “gereksiz, faydasız, boş şeyler” anlamında davranışlar değildir.

Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellem, bu anlamda yıl içinde belli aylarda ve günlerde nafile oruçlar tutmuş, tutulmasını tavsiye etmiş, fazilet ve sevabından söz etmiştir. Sahabiler de Resulullah’tan gördükleri biçimde bu oruçları tutmuşlardır. Efendimizin bizzat uygulamaları olduğu ile alakalı pek çok rivayet mevcuttur:

  • Muharrem ayının 9 ve 10. veya 10 ve 11. günleri oruç tutmak sünnettir. Bu oruca Aşûra Orucu denir.

  • Her kamerî ayın 13, 14 ve 15. günü tutulan oruçlar menduptur. Bu günlere eyyâm-ı bîz denir.

  • Her haftanın perşembe ve pazartesi günleri oruç tutmak sünnettir. (Tirmizi, Savm,44; Nesai,sıyam, 36, 70; İbn Mace, Sıyam, 42)

Ramazanı tâkib eden Şevval ayında altı gün oruç tutmak da menduptur.

"Kim Ramazan orucunu tutar da sonra ona Şevval'den altı gün katarsa, bütün seneyi (sevabca) oruçlu geçirmiş gibi olur." (Müslim, Sıyâm: 204; Tirmizî, Savm: 53; Ebu Dâvud, Savm: 58)

Yukarıda sayılan vakitler dışında, kerahet olmayan günlerde oruç tutmak ise nâfiledir. Nafilenin mânası, farz ve vâcibden ayrı olarak, hiçbir dinî mükellefiyet olmaksızın, sırf fazilet ve sevab için yapılan ibâdet demektir

2020 Regaip Kandili mesajları (resimli, kısa, uzun, hadisli)2020 Regaip Kandili mesajları (resimli, kısa, uzun, hadisli)
Anahtar Kelimeler:
iftar iftar vakti Üç Aylar

En Çok Okunan Haberler

Mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

Mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

Mucize Doktor'da ortalığı karıştıracak yeni oyuncu!

Mucize Doktor'da ortalığı karıştıracak yeni oyuncu!

Annesi ile bikinili fotoğrafı Instagram'ı salladı

Annesi ile bikinili fotoğrafı Instagram'ı salladı

İdlib'de hain saldırı! Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

İdlib'de hain saldırı! Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

Kremlin'den önemli açıklama: Yakında yüz yüze görüşecekler

Kremlin'den önemli açıklama: Yakında yüz yüze görüşecekler

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kremlin'den önemli açıklama: Yakında yüz yüze görüşecekler

Kremlin'den önemli açıklama: Yakında yüz yüze görüşecekler

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

'TSK, İdlib'de Rus uçaklarını vurdu' iddialarına yanıt!

'TSK, İdlib'de Rus uçaklarını vurdu' iddialarına yanıt!

Gören dönüp bir daha baktı! Daha büyüğü yok

Gören dönüp bir daha baktı! Daha büyüğü yok

Diğer Haberler
Denizli'de iş insanın otomobilinde bomba bulundu!

Denizli'de iş insanın otomobilinde bomba bulundu!

Babasının ardından oğlunu da şehit verdi

43 yıl sonra aynı acıyı bir kez daha yaşadı

Hatay’da füzelerin yönü Suriye’ye çevrildi! Çarpıcı fotoğraflar

Hatay’da füzelerin yönü Suriye’ye çevrildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik İdlib açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik İdlib açıklaması!

İdlib şehidinin babası Şuayip Tüzel oğluyla son konuşmasını anlattı

Şehit babası oğluyla son konuşmasını anlattı

Anlamlı Cuma Mesajları: Dualarımız şehitlerimizle!

Anlamlı Cuma Mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.