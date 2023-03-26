İFTAR SAATLERİ 2023: İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati, imsak vakti kaçta? Diyanet ramazan imsakiyesi ile il il iftar ve sahur saatleri

İftar vakti, "On Bir Ayın Sultanı" ramazan ayını gelmesiyle beraber sorgulanmaya başladı. Müslüman vatandaşların heyecanla beklediği ramazan ayında oruç ibadeti idrak edilmeye başladı. 29 günlük oruç tutma dönemi, aile bireylerini bir araya getiren lezzetli sofralarla geçmektedir. Diyanet her ilin imsakiyesini resmi sitesinde yayımlamıştı. İşte Diyanet ramazan imsakiyesine göre il il sahur ve iftar saatleri...

İSTANBUL İFTAR SAATİ KAÇTA?

İstanbul’da iftar saati, 26 Mart 2023 Pazar günü 19:28.

ANKARA’DA İFTAR SAATİ

Ankara’da iftar saati, 26 Mart 2023 Pazar günü 19:13.

İZMİR İFTAR VAKTİ

İzmir’de iftar saati ise, 25 Mart 2023 Cumartesi günü 19:35.

2023 RAMAZAN İMSAKİYESİ İLE İFTAR VAKİTLERİ

Bursa iftar saati: 19:28

Konya iftar saati: 19:13

Kocaeli iftar saati: 19:25

Kayseri iftar saati: 19:02

Adana iftar saati: 19:02

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