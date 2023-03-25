İFTAR SAATLERİ 2023: İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti, imsak saati kaçta? Diyanet ramazan imsakiyesi ile il il sahur ve iftar saatleri

İftar vakti, "On Bir Ayın Sultanı" ramazan ayını gelmesiyle beraber sorgulanmaya başladı. Müslüman vatandaşların heyecanla beklediği ramazan ayında oruç ibadeti idrak edilmeye başladı. 29 günlük oruç tutma dönemi, aile bireylerini bir araya getiren lezzetli sofralarla geçmektedir. Diyane,t her ilin imsakiyesini resmi sitesinde yayımlamıştı. İşte Diyanet ramazan imsakiyesine göre il il sahur ve iftar saatleri...
İstanbul’da iftar saati, 25 Mart 2023 Cumartesi günü 19:27.
Ankara’da iftar saati, 25 Mart 2023 Cumartesi günü 19:12.
İzmir’de iftar saati ise, 25 Mart 2023 Cumartesi günü 19:34.
Bursa iftar saati: 19:27
Konya iftar saati: 19:13
Kocaeli iftar saati: 19:24
Kayseri iftar saati: 19:01
Adana iftar saati: 19:01