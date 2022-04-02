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İftar sofrasında mutlaka olmalı! Su ihtiyacını karşılayan besinler

02.04.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan’da oruçluyken en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında vücudun su ihtiyacını karşılamak yer alıyor. Oruçluyken susamamanın yolu ise iftar ve sahurda yenilen yemeklerden geçiyor. Vücudun su ihtiyacını giderecek besinler tüketildiğinde rahat bir oruç tutar, Ramazan ayı boyunca sıkıntı çekmezsiniz. İşte bu Ramazan’ı kolay geçirmenizi sağlayacak su ihtiyacını karşılayan gıdalar listesi…

İftar sofrasında mutlaka olmalı! Su ihtiyacını karşılayan besinler

Ramazan ayı ile birlikte oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, susuzluğu en aza indirmenin yollarını arıyor. Empati duygusunun yükseldiği bu mübarek ayda, sahur ve iftarda tükettiğimiz besinler kritik önem taşıyor.

TUZLU YEMEKLERDEN KAÇININ

Aşırı tuzlu yemekler yemenin susuzluk hissini artırmasının aksine, salatalık gibi su oranı yüksek gıdaların tüketilmesi ise su ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacaktır. Ramazan ayında bu yıl illere göre minik farklılıklar göstermekle birlikte ortalama olarak 15 saat oruç tutulacak.

Peki en yüksek su değeri olan besinler hangileridir? Hangi besinler susuzluğu önler? Su oranı yüksek meyve ve sebzeler nelerdir? İşte susuz hissetmenizi önleyecek 10 besin…

SUSUZLUK ÇEKMEMEK İÇİN 10 GIDA

Salatalık, içeriğinde yüzde 95 oranında su bulundurur. Dolayısıyla da yaz sıcaklarında kaybedilen sıvının yerine konulması açısından oldukça yararlı bir sebzedir.

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Kavun, yüzde 90 oranındaki su içeriği, iyi bir potasyum ve C vitamini kaynağı olma özelliğiyle Ramazan sofralarının olmazsa olmazları arasında sayılabilir.

Domates, içerdiği yüzde 95'e yakın su ile de hücreleri su kaybından kurtarır. Ayrıca domatesteki likopen miktarı, pişirildiğinde ve parçalandığında daha fazla artar. Bu nedenle Ramazan günlerinde domates suyu tüketimi vücut sağlığı için oldukça yararlıdır.

Ramazan boyunca rahat oruç tutmak için sahurda bunu içmeden uyumayınRamazan boyunca rahat oruç tutmak için sahurda bunu içmeden uyumayın

C vitamini bakımından çok zengin olan çilek, içeriğinde yüzde 90'dan fazla su miktarına sahiptir.

Yoğurtta yüzde 80 oranında su bulunur. Ayrıca uzun süre susuzluğun neden olabileceği kabızlığı içerdiği yararlı bakterilerle önler.

Karpuzun su içeriği yüzde 92 oranındadır. Serinlik veren karpuzun ölçülü porsiyonlarla tüketilmelidir.

Biber, bol miktarda A ve C vitamini içerir. Yine içeriğindeki su miktarı, yüzde 90'dan fazladır.

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Kabak da zengin su içeriği ile öne çıkmaktadır. Yapısında yüzde 90'dan fazla oranda su bulunduran sebzelerden biridir.

Marulda ortalama olarak yüzde 95 oranında su bulunur. Bu bakımdan yazın marul tüketmek, vücudun su kaybını önemli ölçüde engeller. C vitamini açısından da çok zengin olan marulun açık yeşil renkte olanı daha fazla su içerir.

İçeriğinde %90’dan fazla su bulunduran limon, susuzluğu gideren iyi bir alternatiftir.

ramaza

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan iftar
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