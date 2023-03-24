İftar sonrası silah ve sopalı kavga: 4 yaralı!

Diyarbakır'da, iftar sonrası caddede karşı karşıya gelen husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı. Polis olay yerinde tabanca ve sopa ele geçirirken, toplanan kalabalığı dağıtmak için de biber gazı kullandı.

Olay, Sur ilçesi İnönü Bulvarı’nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup aile, iftar sonrası cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Sözlü olarak başlayan tartışma önce sopalı, daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi, aldığı sopa darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale ederken, polis grubu sakinleştirmek için biber gazı kullandı.

Yaşanan kargaşada olaya karıştığı belirlenen ve aralarında kadınlarında olduğu 6 kişi de gözaltına alındı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde gözaltına aldığı bir şüphelinin üzerinde de tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü. Yaraların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

