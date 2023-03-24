HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İftar sonrası silah ve sopalı kavga: 4 yaralı!

İftar sonrası silah ve sopalı kavga: 4 yaralı!

24.03.2023 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iftar sonrası husumetli iki aile arasında silah ve sopalı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralanırken 6 kişi de gözaltına alındı.

İftar sonrası silah ve sopalı kavga: 4 yaralı!

Diyarbakır'da, iftar sonrası caddede karşı karşıya gelen husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı. Polis olay yerinde tabanca ve sopa ele geçirirken, toplanan kalabalığı dağıtmak için de biber gazı kullandı.

c1

Olay, Sur ilçesi İnönü Bulvarı’nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup aile, iftar sonrası cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Sözlü olarak başlayan tartışma önce sopalı, daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi, aldığı sopa darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale ederken, polis grubu sakinleştirmek için biber gazı kullandı.

c2

Yaşanan kargaşada olaya karıştığı belirlenen ve aralarında kadınlarında olduğu 6 kişi de gözaltına alındı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde gözaltına aldığı bir şüphelinin üzerinde de tabanca ele geçirdi.

fe

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü. Yaraların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza!Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza!
Erdoğan'ın 'İstanbul' planı! Aday listesi iddiası gündem yarattıErdoğan'ın 'İstanbul' planı! Aday listesi iddiası gündem yarattı
Ağıralioğlu'na Millet İttifakı'ndan ilk tepki 'Kimin ağzına sakız...'Ağıralioğlu'na Millet İttifakı'ndan ilk tepki 'Kimin ağzına sakız...'
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kavga sur

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe gelen ittifak haberleri sonrası bir paylaşım da Muharrem İnce'den!

Peş peşe gelen ittifak haberleri sonrası bir paylaşım da Muharrem İnce'den!

Cumhur İttifakı genişledi: Yeniden Refah Partisi sürprizi!

Cumhur İttifakı genişledi: Yeniden Refah Partisi sürprizi!

Milyonlarca emekli yararlanacak! Ramazan Bayramı'na günler kala açıklandı

Milyonlarca emekli yararlanacak! Ramazan Bayramı'na günler kala açıklandı

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

Erdoğan tüm Türkiye'ye seslendi! 'Süreci başlatın...'

Erdoğan tüm Türkiye'ye seslendi! 'Süreci başlatın...'

HDP'li Sırrı Sakık'tan çok sert çıkış! 'Herkes haddini bilecek'

HDP'li Sırrı Sakık'tan çok sert çıkış! 'Herkes haddini bilecek'

İlginizi Çekebilir

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

14 ay boyunca idrarını yapamadı! Sonunda hastanelik oldu

14 ay boyunca idrarını yapamadı! Sonunda hastanelik oldu

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.