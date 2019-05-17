İftar sonrası Van Gölü sahilinde vakit geçiriyorlar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA) - BİTLİS'in Tatvan ilçesinde sıcaklıkların artmasıyla, iftar sonrasında birçok kişi Van Gölü sahilinde göl havası alıp vakit geçiriyor. Tatvan Belediye Başkanı Geylani, sahil bandında büyük ve farklı projelere de imza atacaklarını söyledi. Yaklaşık 10 kilometre sahil bandına sahip Tatvan bu güzelliği ile Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Uzun geçen kış koşulları nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar havaların ısınmasıyla birlikte artık iftar sonrası göl havası alıp sahilde güzel vakit geçiriyor. Tatvan Belediye Başkanı Emin Geylani, sahil bandında büyük ve farklı projelere de imza atacaklarını söyledi. Tatvan'ın farklı bir havasının olduğunu söyleyen Geylani şöyle konuştu: "Tatvan, Van Gölü kıyısında farklı güzellikleri ve havası ile doğunun incisidir. Burası genelde Doğu ve Güneydoğu ilerinin tercih ettiği bir bölge. Ramazanın da gelmesiyle birlikte herkesin gelip zaman geçirdiği ilçemizde sahil sezonu açılmış durumda. Ramazanın hareketliliği ve bereketliliği ile bu sezon daha erken başladı. Allah’ın izniyle önümüzdeki günlerde canlılık biraz daha artacak. Çünkü güzel bir havası var. Van Gölü kıyısına yayılmış bir şehir insanlar tarafından da tercih ediliyor. Sahil bandında önümüzdeki süreçlerde farklı projelerimiz olacak. Amfi tiyatrolar ile kültürel faaliyetlerin olacağı projelerimiz olacak. Her yıl temmuz ayında festival havasında geçen kültür fuarımız olacak. Fuarımız bu yıl daha yoğun daha canlı bir şekilde geçecek."

