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İFTAR VAKTİ 2022: 21 Nisan Perşembe akşam ezanı saat kaçta okunacak? İftar saati İstanbul, Ankara, İzmir kaçta?

21.04.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İftar vakitleri il il araştırılıyor. İftar vakti ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başladı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde oruç tutan Müslümanlar il il iftar vakitlerini öğrenmek istiyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati kaçta? İşte 2022 Ramazan İmsakiyesine göre iftar vakitleri!

İFTAR VAKTİ 2022: 21 Nisan Perşembe akşam ezanı saat kaçta okunacak? İftar saati İstanbul, Ankara, İzmir kaçta?

Ramazan ayı, 2 Nisan 2022 tarihinde başladı. Oruç ibadetini yerine getirmeye başlayan Müslümanlar yaşadıkları illerin iftar vakitlerini sorguluyor. Her ilin farklı olan iftar saatleri, akşam ezanına az bir süre kala en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İftar ve sahur saatleri Diyanet tarafından yayımlandı. İşte vatandaşların merak ettiği il il iftar saatleri...

İSTANBUL İFTAR SAATİ KAÇTA?

21 Nisan İstanbul Iftar vakti: 19:56

22 Nisan İstanbul iftar vakti: 19:57

23 Nisan İstanbul iftar vakti: 19:58

ANKARA İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

21 Nisan Ankara iftar vakti: 19:39

22 Nisan Ankara iftar vakti: 19:40

23 Nisan Ankara iftar vakti: 19:41

İZMİR İFTAR SAATİ KAÇTA?

21 Nisan İzmir iftar vakti: 20:00

22 Nisan İzmir iftar vakti: 20:01

23 Nisan İzmir iftar vakti: 20:02

PEYGAMBERİMİZ ORUCUNU NEYLE AÇARDI?

Hazreti Muhammed orucunu açarken hep hurmayı tercih ederdi. Hazreti Muhammed'in orucunu açarken 'ateş dokunmamış' yiyecekler tercih ettiği aktarılıyor. Selman İbn-i mir (r.a.),

Peygamberimizin oruç açarken yenmesi gereken yiyecekler hakkında şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: 'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'

Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor; -'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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Oruç Ramazan iftar
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