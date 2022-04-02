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İftar vakti 2022: İmsakiye ile İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Kocaeli, Bursa oruç kaçta açılıyor? İl il iftar saatleri listesi...

02.04.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İftar vakti 2022! İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Kocaeli, Bursa oruç kaçta açılıyor? İftar saatleri gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. Milyonlarca Müslüman ilk iftarlarını açacak ve ibadetlerini yerine getirecek. İftar saatini bekleyen vatandaşlar 2022 iftar vakti hakkında sorgulama yapıyor. Haberimizden tüm illerin iftar saatleriyle ilgili bilgi edinebilir ve il il iftar vaktini öğrenebilirsiniz.

İftar vakti 2022: İmsakiye ile İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Kocaeli, Bursa oruç kaçta açılıyor? İl il iftar saatleri listesi...

ÖNEMLİ GELİŞMELER

İftar vakti günün en çok araştırılan konularından birisi oluyor. 2022 iftar saatleri illere göre tek tek sorgulanıyor. Ramazan ayının ilk orucu açılacak, eller semaya kalkacak ve iftar sofralarına oturulacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Kocaeli, Bursa oruç kaçta açılıyor sorusunun yanıtı ise merak ediliyor. Yaşadığınız ile göre 2022 iftar vaktini sayfamızdan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

İFTAR VAKTİ 2022

İSTANBUL İFTAR VAKTİ (2 NİSAN)

1 02.04.2022 Cumartesi 05:12 06:39 13:13 16:47 19:36 20:58

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ANKARA İFTAR VAKTİ (2 NİSAN)

1 02.04.2022 Cumartesi 04:59 06:25 12:57 16:31 19:20 20:40

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İZMİR İFTAR VAKTİ (2 NİSAN)

1 02.04.2022 Cumartesi 05:25 06:48 13:20 16:54 19:42 21:00

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PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI NASIL?

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

"Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü."

Manası: Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

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Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

"Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti."

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

"Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."

PEYGAMBERİMİZ ORUCUNU NEYLE AÇARDI?

Hazreti Muhammed orucunu açarken hep hurmayı tercih ederdi. Hazreti Muhammed'in orucunu açarken 'ateş dokunmamış' yiyecekler tercih ettiği aktarılıyor. Selman İbn-i mir (r.a.),

Peygamberimizin oruç açarken yenmesi gereken yiyecekler hakkında şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: 'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'

Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor; -'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'

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YEMEK DUASI

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

YEMEK DUASI ANLAMI

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:

ramaza


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