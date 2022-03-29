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İftar ve sahurda çok dikkatli olun! Bu hastalık Ramazan ayında artıyor

29.03.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 ayın sultanı Ramazan’a günler kaldı. İftar ve sahur sofraları için şimdiden hazırlıklar başladı. Ramazan ayı ile birlikte bazı hastalıklar da baş gösterir. Bunlardan bazıları boğaz reflüsü ve mide reflüsüdür. Sahurdan sonra hemen yatıldığı için yaşanan bu rahatsızlıklar haliyle Ramazan ayında yükselişe geçiyor.

İftar ve sahurda çok dikkatli olun! Bu hastalık Ramazan ayında artıyor

Boğaz reflüsü mide asidinin boğaza, ses tellerine ve ağız bölgesine kadar gelmesine boğaz reflüsü diyoruz. Özellikle ramazan ayında daha fazla görmekteyiz çünkü insanlar sahurdan sonra hemen yatıyorlar ve mide boşalması için yeterli zaman olmadığından uykudan sonra midedeki yiyecek ve içecekler boğaza doğru kaçak yapıyor bu nedenle boğaz reflüsü şikayetlerini bu ayda daha fazla görülüyor.

Aynı şekilde akşam iftarda bir anda çok miktarda yemek yedikten sonra mide fazlasıyla dolu olduğu için geriye doğru kaçak yaparak boğaz şikayetlerine neden oluyor.

BOĞAZ REFLÜSÜ VE MİDE REFLÜSÜ BELİRTİLERİ

Boğaz reflüsü ile mide reflüsü birbirinden farklıdır mide reflüsünde göğüste ağrı, göğüs arka duvarında yanma ve ekşime şikayetleri yaşanırken boğaz reflüsünde boğazda geçmeyen takılma hissi, sürekli boğaz temizleme, öksürük, ses kısıklığı, seste çatallaşma, geniz akıntısı, boğaz kuruluğu ve ağız kokusu gibi birçok şikâyete neden olur.

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MİDE ASİDİNE DİKKAT

Hastalığın tanısını koymak için hastanın şikayetleri ayrıntılı değerlendirildikten sonra endoskopik muayene ile yani kamera ile Boğaz’a bakıldıktan sonra kolaylıkla tanı konulabilmektedir. Boğaz reflüsü sigara ve alkol kullanımı gibi alışkanlıklarla beraber birleştiği zaman bu bölgede mide asidi tahrişine bağlı olarak kanser riskini de artırmaktadır.

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Boğaz reflüsün en sık semptomu yani bulgusu boğaz temizleme isteği, boğazda takılma hissi, ses kısıklığı, seste kabalaşma, yutarken takılma hissi ve gıcık tarzında boğazda öksürük görülür.

YENMEMESİ GEREKEN YİYECEKLER...

Gıdalardan ise en fazla boğaz reflüsüne neden olan yiyecek ve içecekler; aşırı kahve içmek, alkollü içecekler, yağlı yiyecekler, asitli içecekler, hazır meyve suları, kakaolu ve çikolatalı yiyecekler, fazla salçalı ve baharatlı yiyecekler ve yağlı yiyecekler yapar.

BOĞAZ REFLÜSÜNDEN KORUNMAK İÇİN...

Boğaz reflüsünden korunmak için özellikle ramazan ayında iftar ve sahurda tıkabasa yiyecek yememek gerekiyor, yatağa yatmadan en az 2-3 saat öncesinde yemeyi içmeyi kesmek gerekiyor, yatak başı bir miktar yükseltilebilir, beli çok sıkan dar kıyafetlerden sakınmak gerekir, reflü yapan yiyecek ve içecekleri azaltmak ve tüketmemekte fayda vardır.

ramaza

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Ramazan iftar Ramazan 2022
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