İftar vermek için birbirleriyle yarışıyorlar

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Küçükelmalı köyünde her gün meydanda oruç açılması geleneğine ilgi yoğun olunca muhtarlık tarafından gelecek sene iftar vereceklerin listesi de hazırlandı.

Karakeçili Yörüklerinin yaşadığı, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklığındaki köyde 21 yıldır ramazan aylarında her akşam meydanda kurulan sofralarda oruç açılıyor, yemek yenilip dua ediliyor.

Genç kızların rengarenk yöresel kıyafetlerle hizmet ettiği iftar sofrasına gelemeyen yaşlıların evlerine yemek götürülüyor.

Halkın iftar vermek için birbirleriyle yarışması nedeniyle önceki yıllarda bunun belirli bir sıralamaya göre yapılması kararlaştırıldı. İftar verecekler doğum tarihi ve askere gidenlerin tertip sırasına göre belirlenmeye başlandı. Bazen de 4-5 aile tek iftar için listeye dahil oldu.

Çok sayıda kişiden talep geldiği için gelecek ramazan iftar vermek isteyenler şimdiden sıra aldı.

- Muhtardan gençlere teşekkür

Köy Muhtarı Yaşar Rehber, köylerinin Orta Asya'dan göç eden Kayı Boyu'na bağlı Karakeçili Yörükleri tarafından kurulduğunu söyledi. Geleneklerine bağlı olduklarını belirten Rehber, 1998'den bu yana iftarların köy meydanında yapıldığını aktardı.