İftar yemeği ihtiyaç sahiplerinin ayağına gidiyor

"İhtiyaç sahibi insanları zabıtamız tarafından tespitlerini yaptırılıp evlerine sefer taslarıyla sıcak yemek gönderiyoruz. Bundan çok iyi neticeler ve dualar aldık. Yemeği, veren ve alan görüyor. Çadırlarda, kent meydanında yemek yapmanın çok yararlı olmadığına inanıyorum. Oradan geçenlerin tesadüfen yemeğe dahil olduklarını görüyoruz. Hak yerini bulması için bizzat belediye tarafından tespitlerin yapılıp belediye ekipleri tarafından yemek dağıtılması en güzeli."

Belediyenin aşçıları tarafından dev kazanlarda hazırlanan yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Posbıyık, şöyle devam etti:

"Yemeklerimizi bol kepçe bırakıyoruz ki verdiğimiz evlerde sadece iftarda değil, sahurda da aynı yemeği yesinler diye. Elimizden geldiği kadar etli yemekleri çok yapmaya çalışıyoruz. Burada hayra girmek isteyen vatandaşlarımız varsa belediyemize müracaat edebilirler. Zaman zaman pazar yerinde manavlar bize meyve, pastaneler baklava gönderiyor. Bizler de bunları ilave olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca tüm hazırlıklarımızı yaptık. Ekiplerimizle bu işi büyük bir zevkle yapıyor. Sadece maaş aldıkları için değil, hem hayır için hem de bir ramazan gönüllüsü olarak çalışıyorlar."

Pospıyık, ramazan ayı öncesi tespit edilen bin 600 kişiye de gıda kolisi yardımı yapıldığını aktararak, Kadir Gecesi'nde de aynı şekilde yardımda bulunmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

