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İftar yemeğinden sonra onlar için çalışıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 14:29 | Son Güncelleme

Tokat’ta üniversite öğrencileri 3 bin kişilik iftar yemeğinden sokak hayvanları için artık yemek topluyor.Tokat Belediyesince Behzat Deresi üzerinde bulunan kapalı pazar yerinde yaklaşık 3 bin kişiye iftar yemeği veriliyor.

İftar yemeğinden sonra onlar için çalışıyorlar

Tokat’ta üniversite öğrencileri 3 bin kişilik iftar yemeğinden sokak hayvanları için artık yemek topluyor.
Tokat Belediyesince Behzat Deresi üzerinde bulunan kapalı pazar yerinde yaklaşık 3 bin kişiye iftar yemeği veriliyor. İftar yemeği sonrasında ise hayvanseverler hummalı bir çalışma içerisine giriyor. Sokak Hayvanları Koruma Gönüllüsü Filiz Ayna Kaymaz öncülüğünde yaklaşık 10 üniversite öğrencisi iftar yemeğinin ardından vatandaşlar tarafından çöp konteynerine atılmak üzere getirilen plastik tabldotlardaki yemek atıklarını bir koliye topluyor. Toplanan yemekler 100’e yakın sokak köpeğinin barındığı Davut Köksal Eker’in bahçesine götürülüyor.
Tokat’ta 3 yıldır sokak hayvanları için iftar çadırında kalan yemekleri topladıklarını ifade eden Kaymaz, "İftar yemeğinde topladığımız yemekleri ertesi gün yaklaşık 150 sokak köpeğine dağıtıyoruz. Davut Köksal Eker’in bahçesinde baktığı sokak köpeklerini iftar yemeği atıkları ile besliyoruz. Ayrıca eski çöplük çevresi ve kedilerde bu yemeklerden yiyerek doyuyor” diye konuştu.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Resim Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Fatma Ata ise Ramazan ayında insanlara örnek olması gereken bir davranış sergilendiğini ifade ederek, “İnsanlar artık yemeklerini çöpe atmak yerine hayvanlara verebilirler. Bizim yaptığımız bu iş gönüllülük esasına dayalı olarak yapılıyor. Herkesten de bunu yapmalarını ümit ediyorum” dedi.

İftar yemeğinden sonra onlar için çalışıyorlar

İftar yemeğinden sonra onlar için çalışıyorlar

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