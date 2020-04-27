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İftar yemeğini eve götürürken kurşun yağmuruna tuttular

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 21:04 | Son Güncelleme

Adana'da fırından iftar için aldığı yemeğini eve götürürken kimliği belirsiz kişilerin pompalı tüfek ve tabancalı saldırısına uğrayan Mehmet Sait K. (21), yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Fırından iftar için aldığı yemeği tepsiyle eve götüren Mehmet Sait K.'ya, iddiaya göre seyir halindeki cipten pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açıldı.

Silahlı saldırıda vucudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Sait K., kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise ciple olay yerinden kaçtı. Yaralı Mehmet Sait K., vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana silahlı saldırı

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