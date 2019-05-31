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İftara giden aile kaza yaptı: 3 ölü 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 22:38 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

İftara giden aile kaza yaptı: 3 ölü 4 yaralı

Murat GÜRBÜZLER/TOMARZA (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazada, hayatını kaybeden 3 kişinin bulunduğu otomobildeki ailenin yakınlarına iftara gittiği öğrenildi.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Şıhbarak Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi Tektaş (27) yönetimindeki 38 FT 492 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Davut Şaştım (40) yönetimindeki 38 TR 082 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Tektaş'ın otomobili şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan Mevlüt (65) ve eşi Aynur Tektaş (60) ile Güllü Tektaş (62) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı otomobildeki Fevzi ve Davut Tektaş (65) ise ağır yaralandı. 38 TR 082 plakalı otomobilde bulunan sürücü Davut Şaştım ile oğlu Muhammed Şaştım da yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobillerin içinde sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tomarza Devlet Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Mevlüt, Aynur ve Güllü Tektaş ise, otopsileri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazada, Tektaş ailesinin İmamkullu Mahallesi'ndeki yakınlarına iftar açmak için yola çıktığı ve kaza geçirdiği öğrenildi.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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İftara giden aile kaza yaptı: 3 ölü 4 yaralıİftara giden aile kaza yaptı: 3 ölü 4 yaralıİftara giden aile kaza yaptı: 3 ölü 4 yaralıİftara giden aile kaza yaptı: 3 ölü 4 yaralı

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