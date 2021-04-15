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  4. İftara kaç dakika kaldı? Diyanet il il iftar ve akşam saatlerini açıkladı

İftara kaç dakika kaldı? Diyanet il il iftar ve akşam saatlerini açıkladı

15.04.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı ile birlikte oruç tutan Müslümanlar, akşam namazı vaktini iple çekiyor. Akşam namazı ile birlikte iftar yapılacak, oruçlar açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il iftar yani akşam namazı saatlerini açıkladı.

İftara kaç dakika kaldı? Diyanet il il iftar ve akşam saatlerini açıkladı

13 Nisan’da başlayan Ramazan ayında Diyanet imsakiyesi yayınlanıyor. İl il iftar ve akşam namazı saatlerine göre oruca niyet eden Müslümanlar, akşam namazı vakti ile iftarını açıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve diğer tüm iller için Diyanet imsakiyesi açıklandı.

İFTARA KAÇ DAKİKA KALDI?

15 Nisan'da İstanbul'da akşam namazı 19:50'de okunacak. Ankara'da ise iftar 19:33'te olacak. İzmir'de yaşayan vatandaşlar ise 15 Nisan'da 19:54'te iftar yapacak.

İFTARA KAÇ DAKİKA KALDI? (ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN)

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17 04 2021 04:43 06:15 13:09 16:52 19:52 21:19
18 04 2021 04:41 06:14 13:09 16:53 19:53 21:20
19 04 2021 04:39 06:12 13:08 16:53 19:54 21:21
20 04 2021 04:37 06:11 13:08 16:53 19:56 21:23
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22 04 2021 04:33 06:08 13:08 16:54 19:58 21:26
23 04 2021 04:31 06:06 13:07 16:54 19:59 21:27
24 04 2021 04:29 06:05 13:07 16:55 20:00 21:29
25 04 2021 04:28 06:03 13:07 16:55 20:01 21:30
26 04 2021 04:26 06:02 13:07 16:55 20:02 21:32
27 04 2021 04:24 06:01 13:07 16:56 20:03 21:33
28 04 2021 04:22 05:59 13:07 16:56 20:04 21:35
29 04 2021 04:20 05:58 13:06 16:56 20:05 21:36

ANKARA'DA İMSAK, SAHUR, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM VE YATSI NAMAZI VAKİTLERİ

15 04 2021 04:34 06:04 12:54 16:36 19:33 20:57
16 04 2021 04:33 06:03 12:53 16:36 19:34 20:58
17 04 2021 04:31 06:01 12:53 16:36 19:35 21:00
18 04 2021 04:29 06:00 12:53 16:37 19:36 21:01
19 04 2021 04:27 05:58 12:53 16:37 19:37 21:02
20 04 2021 04:25 05:57 12:53 16:37 19:38 21:04
21 04 2021 04:23 05:55 12:52 16:37 19:39 21:05
22 04 2021 04:22 05:54 12:52 16:38 19:40 21:07
23 04 2021 04:20 05:53 12:52 16:38 19:41 21:08
24 04 2021 04:18 05:51 12:52 16:38 19:42 21:09
25 04 2021 04:16 05:50 12:52 16:38 19:44 21:11
26 04 2021 04:14 05:48 12:51 16:39 19:45 21:12
27 04 2021 04:13 05:47 12:51 16:39 19:46 21:14
28 04 2021 04:11 05:46 12:51 16:39 19:47 21:15
29 04 2021 04:09 05:44 12:51 16:39 19:48 21:16

İZMİR'DE İMSAK, SAHUR, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM VE YATSI NAMAZI VAKİTLERİ

15 04 2021 05:02 06:29 13:17 16:58 19:54 21:16
16 04 2021 05:00 06:27 13:16 16:58 19:55 21:17
17 04 2021 04:58 06:26 13:16 16:58 19:56 21:18
18 04 2021 04:56 06:25 13:16 16:58 19:57 21:19
19 04 2021 04:55 06:23 13:16 16:58 19:58 21:21
20 04 2021 04:53 06:22 13:15 16:59 19:59 21:22
21 04 2021 04:51 06:20 13:15 16:59 20:00 21:23
22 04 2021 04:50 06:19 13:15 16:59 20:01 21:24
23 04 2021 04:48 06:18 13:15 16:59 20:02 21:26
24 04 2021 04:46 06:16 13:15 17:00 20:03 21:27
25 04 2021 04:45 06:15 13:14 17:00 20:04 21:28
26 04 2021 04:43 06:14 13:14 17:00 20:05 21:30
27 04 2021 04:41 06:13 13:14 17:00 20:06 21:31
28 04 2021 04:40 06:11 13:14 17:00 20:07 21:32
29 04 2021 04:38 06:10 13:14 17:01 20:08 21:34


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Ankara İstanbul İzmir iftar

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