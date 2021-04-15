İftara kaç dakika kaldı? Diyanet il il iftar ve akşam saatlerini açıkladı

13 Nisan’da başlayan Ramazan ayında Diyanet imsakiyesi yayınlanıyor. İl il iftar ve akşam namazı saatlerine göre oruca niyet eden Müslümanlar, akşam namazı vakti ile iftarını açıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve diğer tüm iller için Diyanet imsakiyesi açıklandı.

İFTARA KAÇ DAKİKA KALDI?

15 Nisan'da İstanbul'da akşam namazı 19:50'de okunacak. Ankara'da ise iftar 19:33'te olacak. İzmir'de yaşayan vatandaşlar ise 15 Nisan'da 19:54'te iftar yapacak.

İSTANBUL’DA İMSAK, SAHUR, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM VE YATSI NAMAZI VAKİTLERİ

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18 04 2021 04:41 06:14 13:09 16:53 19:53 21:20

19 04 2021 04:39 06:12 13:08 16:53 19:54 21:21

20 04 2021 04:37 06:11 13:08 16:53 19:56 21:23

21 04 2021 04:35 06:09 13:08 16:54 19:57 21:24

22 04 2021 04:33 06:08 13:08 16:54 19:58 21:26

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25 04 2021 04:28 06:03 13:07 16:55 20:01 21:30

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