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İftara kaç dakika kaldı? İşte il il iftar ve akşam namazı saatleri

13.04.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam alemi için büyük bir öneme sahip üç ayların gelmesinin ardından Ramazan ayı da idrak etti ve ramazanın ilk iftarı bugün yapılacak. Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan vatandaşlar iftar saati ve akşam namazı saatlerini merak etmeye başladı. Peki iftara kaç dakika kaldı? İşte il il iftar ve akşam namazı saatleri...

İftara kaç dakika kaldı? İşte il il iftar ve akşam namazı saatleri

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek üç aylar gelip çattı ve Ramazan ayı sonunda idrak etti. Ramazanın ilk iftarı bugün 13 Nisan itibariyle yapılacak. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan vatandaşlar iftar saati ve akşam namazı saatlerini merak etmeye başladı. Peki iftara kaç dakika kaldı?

İFTARA KAÇ DAKİKA KALDI? İL İL İFTAR VE AKŞAM NAMAZI SAATLERİ...

Niyetlerini eden ve oruç ibadetlerini başlatan vatandaşlar iftar saatinde oruçlarını açacaklar. İstanbul'da ilk oruç 13 Nisan 2021 Salı günü saat 19:48'de açılacak. Ankara'da ilk iftar, 13 Nisan Salı günü saat 19.55'te gerçekleşecek. İzmir'de ise il genelinde ilk oruç 13 Nisan 2021 Salı günü saat 19:52'de açılacak.

Aşağıda verilen link üzerinden şehrinizi seçebilir ve iftar, imsak, akşam namazı vakitlerini öğrenebilirsiniz. https://ramazan.diyanet.gov.tr/tr-TR/imsakiye/imsakiye

ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ VE ÖNEMİ NEDİR?

Oruç tutma ibadeti kötülükleri azaltır. Toplumda çok olan suçların oruç ile azaldığı görülmektedir. Oruç tutmak kişinin manevi duygularını da tazeler. Kişiyi Allah yoluna sevk eder. Allah ile daha yakın olmasını sağlar. Ahiret hayatı için oruç tutmak ebedi hayat için oldukça önemlidir. Oruç tutmak Müslümanların yapması gereken en önemli ibadetlerdendir. Oruç tutma ile toplumda paylaşma ve dayanışma artar. İyilikler çoğalır ve kötülükler azalır. Oruç tutarak Ramazan ayında hayır ve hasenatlarda çoğalır. Aç olan kişilere yardım edilir. Oruç tutan bir kişi peygamberimizin hadisine göre cennette köşk edinen kişidir. Oruç tutmak kişinin cennet kapısını açtırır ve cehennem kapıları kapanır. Bu nedenle her sağlıklı bireyin vücudun sadakası olarak oruç tutması önemlidir. Oruç tutmanın kıymet-i harbiyesi Allah katında çok büyüktür.

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Ramazan Bayramı

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