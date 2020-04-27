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İftara ne kadar kaldı 2020: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller 27 Nisan için iftar saatleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 11:49 | Son Güncelleme

Ramazan ayının ilk günleri sokağa çıkma kısıtlaması ile geçti. Mübarek Ramazan ayında koronavirüs nedeniyle bazı kısıtlamalar ve değişiklikler yaşasak da doğal olarak iftar saatinin beklenmesi değişmedi. Peki iftara ne kadar kaldı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm diğer iller için iftar saatleri...

İftara ne kadar kaldı 2020: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller 27 Nisan için iftar saatleri!

2020 yılının Ramazan ayına giriş yaptık. Ramazan’ın ilk 3 günü sokağa çıkma kısıtlaması ile geçti. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve yeni hafta ile Ramazan devam ediyor. Bugün de iftara ne kadar kaldı merak ediliyor. Mynet’in Ramazan imsakiyesi ile bulunduğunuz ilde iftar saat kaçta öğrenebilirsiniz.

İFTARA NE KADAR KALDI?

27 Nisan 2020 için İstanbul’da iftar saati 20.03, Ankara’da 19:46, İzmir’de 20:06. Diğer iller için de gün gün iftar saatlerini aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz Mynet’in imsakiye sayfası ile öğrenebilirsiniz.

27 NİSAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ORUÇ NASIL AÇILIR?

Orucu duayla açmak sünnettir. Bunun dışında hurma varsa hurmayla, zemzem varsa zemzemle başlamak, su ya da çorbayla da devam etmek gerekir. Bunlar yapıldıktan sonra ara verilebilir, akşam namazı kılınır. İftarı açmadan namaz kılmak doğru bulunmaz.

Hızlı bir şekilde yemek yememek gerekir. Doktorlar da bunu tavsiye etmez, sünnet olan da budur. Orucu açtıktan sonra akşam namazını kılıp daha sonra ölçülü bir şekilde yemeğimizi yemek daha doğrusudur. Özellikle açık büfeler israfa sebep olmaktadır, bunlara dikkat etmek gerekir.

İFTAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞ

“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü."

İFTAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞ

“Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açıyorum.”

ORUÇ NEYLE AÇILIR?

Orucu hurma ile açmak şart mı gibi sorular her sene sorulur. İftarın hurma, tatlı ve su gibi şeylerle yapılması müstehaptır. Peygamberimiz (s.a.s.), “Biriniz orucunu açtığı zaman hurma ile açsın. Hurma bulamazsa su ile açsın. Çünkü su temizdir / temizleyicidir.” (Tirmizî, “Savm”, 10). Müslüman orucunu bulabildiği herhangi bir gıda maddesi ile açabilir, hadislerde belirtilen şeyler tavsiye niteliğindedir. Yani orucu hurma ile açmak sünnettir. İlla hurma ile açılacak diye bir kaide yoktur. Ki hadiste Peygamberimiz, hurma yoksa suyla orucun açılabileceğini bildirmiştir.

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