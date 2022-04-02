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İftara ne kadar kaldı? 2022 Ramazan iftara kaç saat (dakika) var? 2 Nisan Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara, Sakarya iftar saati dakikası!

02.04.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İftara ne kadar kaldı? 2022 Ramazan iftara kaç saat dakika var? İstanbul, İzmir, Ankara, Sakarya iftar saati oruçlarını açmak için bekleyen Müslümanların merak ettiği konulardan birisi oluyor. Bereket ve rahmetiyle gelen Ramazan ayında iftara ne kadar kaldı sorusunun cevabı sayfamızda...

İftara ne kadar kaldı? 2022 Ramazan iftara kaç saat (dakika) var? 2 Nisan Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara, Sakarya iftar saati dakikası!

İftara ne kadar kaldı? 2022 Ramazan ayında yanıtı en çok merak edilen sorulardan birisi oluyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Sakarya iftar saatine haberimizden ulaşabilir ve iftara kaç saat kaldığını öğrenebilirsiniz. İftarın yapılmasıyla birlikte oruçlar açılacak, eller semaya kalkacak ve dualar edilecek. Peki; iftara ne kadar kaldı?

İFTARA NE KADAR KALDI?

Aşağıdaki bağlantıdan, yaşadığınız ile göre dakika dakika iftar bilgilerini öğrenebilirsiniz.

ramaza

İFTARDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ramazan ayında 16-17 saat boyunca aç ve susuz kalacak olan vücudumuz iftar saatinde saatlerce aç kalmanın verdiği tepkiyle aşırı ve hızlı yeme isteğine kapılabilir. İftarda yavaş yemek yemeye özen gösterirseniz sindirim sistemini de daha rahat hareket edecektir.

İftarda yağlı, kızartılmış, çok baharatlı, yüksek kalori içeren; börekler, dolmalar, kızartmalar ve şerbetli tatlılar gibi gıdaları tüketmek yerine uzun süre aç kaldıktan sonra mideyi yormamak adına hafif gıdaların tercih edilmesi gerekiyor.

MOLA VERMEYİ UNUTMAYIN

İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan vücutta, kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği oluşur. Çok hızlı yemek yenildiğinde ve fazla miktarda enerjili yüksek besinler tüketildiğinde hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir.

İFTARDA NE TÜKETİLMELİ?

İftarda orucunuzu mutlaka bir bardak suyla açınız. Yanında bir hurma veya birkaç tane zeytin de yiyebilirsiniz. Çorba ve sonrasında biraz mola vermelisiniz. Ana yemekler çok fazla yağ içeren, aşırı tereyağlı, aşırı salçalı ve baharatlı yiyecekler mideye zarar vereceğinden onun yerine az baharatlı sebze yemekleri veya pilav yerine et yemekleri tercih edilebilirsiniz.


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Oruç Ramazan iftar Ramazan 2022
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