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İftara ne kadar kaldı? Oruç ne zaman açılacak?

18.04.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı ile birlikte oruç tutan Müslümanlar, akşam namazı vaktini iple çekiyor. Akşam namazı ile birlikte iftar yapılacak, oruçlar açılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il iftar yani akşam namazı saatlerini açıkladı.

İftara ne kadar kaldı? Oruç ne zaman açılacak?

13 Nisan’da başlayan Ramazan ayında Diyanet imsakiyesi yayınlanıyor. İl il iftar ve akşam namazı saatlerine göre oruca niyet eden Müslümanlar, akşam namazı vakti ile iftarını açıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve diğer tüm iller için Diyanet imsakiyesi açıklandı.

İFTARA NE KADAR KALDI?

18 Nisan'da İstanbul'da akşam namazı 19:53'te okunacak. Ankara'da ise iftar 19:36'da olacak. İzmir'de yaşayan vatandaşlar ise 17 Nisan'da 19:57'de iftar yapacak.

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