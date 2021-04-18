İftara ne kadar kaldı? Oruç ne zaman açılacak?

13 Nisan’da başlayan Ramazan ayında Diyanet imsakiyesi yayınlanıyor. İl il iftar ve akşam namazı saatlerine göre oruca niyet eden Müslümanlar, akşam namazı vakti ile iftarını açıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve diğer tüm iller için Diyanet imsakiyesi açıklandı.

İFTARA NE KADAR KALDI?

18 Nisan'da İstanbul'da akşam namazı 19:53'te okunacak. Ankara'da ise iftar 19:36'da olacak. İzmir'de yaşayan vatandaşlar ise 17 Nisan'da 19:57'de iftar yapacak.

İSTANBUL’DA İMSAK, SAHUR, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM VE YATSI NAMAZI VAKİTLERİ

18 04 2021 04:41 06:14 13:09 16:53 19:53 21:20

19 04 2021 04:39 06:12 13:08 16:53 19:54 21:21

20 04 2021 04:37 06:11 13:08 16:53 19:56 21:23

21 04 2021 04:35 06:09 13:08 16:54 19:57 21:24

22 04 2021 04:33 06:08 13:08 16:54 19:58 21:26

23 04 2021 04:31 06:06 13:07 16:54 19:59 21:27

24 04 2021 04:29 06:05 13:07 16:55 20:00 21:29

25 04 2021 04:28 06:03 13:07 16:55 20:01 21:30

26 04 2021 04:26 06:02 13:07 16:55 20:02 21:32

27 04 2021 04:24 06:01 13:07 16:56 20:03 21:33

28 04 2021 04:22 05:59 13:07 16:56 20:04 21:35

29 04 2021 04:20 05:58 13:06 16:56 20:05 21:36