İftarda ailesini katleden çiftçi: Gafletle hepsini öldürdüm

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, 6 ay önce iftarda babası Hasan (65), eşi Havva (38), kızı Rümeysa (18) ve oğlu Süleyman Sakin'i (15) tabancayla vurarak, öldüren çiftçi Hamza Sakin'in (42) 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Sakin, "Birden kendimi kaybettim ve tabancamı çıkarıp, ateş ettim. Bir anlık gaflet sonucu hepsini öldürdüm. Tabancamı onları öldürmek için almadım" dedi.

Olay, 19 Mayıs'ta, Ramazan ayında Mudanya ilçesine bağlı Evciler Mahallesi'nde meydana geldi. Hamza Sakin, iftar vakti eşi Havva, kızı Rümeysa ve oğlu Süleyman Sakin ile birlikte babası Hasan Sakin'in evine gitti. Psikolojik sorunları nedeniyle ilaç tedavisi gördüğü belirtilen Hamza Sakin, iftarda tabancasını çıkarıp, babasına ve çocuklarına kurşun yağdırdı. Sakin, kaçmaya çalışan eşini de evin önündeki taşlıkta yakalayıp, tabancayla vurduktan sonra boğazına bıçak sapladı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Hasan, Havva, Rümeysa ve Süleyman Sakin'in cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayda 2 şarjör boşalttığı belirlenen ve gözaltına alınan Hamza Sakin, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ANLIK GAFLETLE HEPSİNİ ÖLDÜRDÜM'

Hamza Sakin hakkında, Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'üst- alt soydan yakın akrabayı öldürmek' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık Sakin, ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya müştekilerin avukatı ile sanık avukatı ve sanığın yakınları katıldı. Tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan Hamza Sakin, savunmasında, "Ruhsatlı olan tabancamı 6 ay önce satın aldım. Eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum. Son zamanlarda benden uzak durmaya başladı. Olay akşamı iftar olduğu için hep birlikte sofraya oturduk. O sırada çocuklar, annesine f..... deyince eşim de oğlana n.... dedi. Babam da ailemden yana oluyordu. Birden kendimi kaybettim ve tabancamı çıkarıp, ateş ettim. Bir anlık gaflet sonucu hepsini öldürdüm. Tabancamı onları öldürmek için almadım. Eşimin boğazına nasıl bıçak sapladığımı hatırlamıyorum. Babam yaşananlara göz yumduğundan çocuklarımı da o anın etkisiyle vurmuşum" diye konuştu.

KUZENİNE 'KENDİMİ YAKTIM' DEMİŞ

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kuzeni Salih Sakin ise "Hamza'nın psikolojik sorunları 10 yıl önce başlamıştı. Son 3 yıldır yakınları ve ailesi hastalığını öğrendi. Kendisini doktora götürüyordum ve ilaçlarını alıyordum. Zaman zaman benimle sıkıntılarını paylaşıyordu. Maktul eşi temiz insandı. Namusu ile ilgili en ufak bir şey duymadım. Olay gecesi evine gittiğimde kendisine seslendim. Bana 'Evdekiler öldü, ben kendimi yaktım' dedi. Jandarma'yı ve 112'yi aradım" dedi.

ADLİ TIP'TAN RAPOR İSTENECEK

Mahkeme heyeti, öldürülen Havva Sakin'in anne- babasının Karacabey Asliye Ceza Mahkemesi'nce talimatla savunmalarının alınmasına, katliamdan hastanede olduğu için kurtulan sanığın annesi Sabriye Sakin'in gelecek duruşmada dinlenmesine, sanık Hamza Sakin'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.