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İftarda yemek kavgası kanlı bitti, 8 çocuğunun annesini bıçaklayarak öldürdü

18.04.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta kocası tarafından defalarca bıçaklanan 8 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti.

İftarda yemek kavgası kanlı bitti, 8 çocuğunun annesini bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Karşıyaka Mahallesinde tek katlı evde meydana geldi.

60 yaşındaki Rahmi P. ve 60 yaşındaki Mevlüde P. çifti, iftar öncesinde "yemek yapma" meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma esnasında Rahmi P., 8 çocuğun annesi olan eşini bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, göğüs ve sırt kısmından toplam 4 bıçak darbesi alan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Rahmi P., İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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Mevlüde P.’nin cansız bedeni Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Mevlüde P.’nin hayatını kaybettiği bilgisini alan yakınlarıysa çiftin Karşıyaka Mahallesinde bulunan evine geldi.

"YAPACAĞINI YAPTI"

Hayatını kaybeden kadının kardeşi, “Yapacağını yaptı. Ömür boyu hapiste sürünsün” diyerek isyan etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Sivas

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