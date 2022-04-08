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İftarda yemek yerken bunlara dikkat edin! Kalp krizine neden olabiliyor...

08.04.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının gelmesiyle bu bereketli ayda Müslümanlar görevlerini yerine getirmek için oruç tutmaya başladı. Bununla birlikte dikkat edilmesi gerekenler de araştırılmaya başlandı. Örneğin iftarda oruç açarken hızlı yemek yemenin sakıncalı olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor.

İftarda yemek yerken bunlara dikkat edin! Kalp krizine neden olabiliyor...

Ramazan ayında oruç tutarken ve oruç açarken özellikle hastalıklı bireylerin dikkatli olması gerekiyor. Oruç tutmak isteyen kalp hastalarının, öncelikle doktorun onayını alması gerekiyor.

RAMAZAN AYINDA BUNLARA DİKKAT!

Çoklu ilaç kullanımını gerektiren kalp yetmezliği olanlar, son bir yıl içerisinde yeni kalp krizi geçirenler, kalp hastalığına bağlı kontrol altına alınamayan şikayeti olanlar, artmış inme riski nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullananlar, kontrolsüz hipertansiyon hastalarının oruç tutmaları tavsiye edilmiyor.

İftarda yemek yerken bunlara dikkat edin! Kalp krizine neden olabiliyor...

Hasta, doktoru tarafından oruç tutabileceğine dair izin almışsa, sahurda ve iftarda yediklerine dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin iftar ve sahurda hayvansal yağlar tüketilmemelidir. Yemeğe çorba ya da hafif bir kahvaltıyla başlanabilir. Ardından bol sulu, sebzeli yiyecekler tüketilebilir. Sıvı gıdaların yanı sıra aşırıya kaçmadan yenen süt, yoğurt, peynir ve lifli gıdalar da kan şekerini dengeli tutar ve acıkmayı geciktirir.

Uzmanlar, Ramazan aylarında uzun süren açlıktan sonra yağlı ve çok miktarda, hızlı yemenin tehlikeli olduğunu vurguluyor. Bu şekilde beslenmek mide ve bağırsak sistemine giden kan miktarı artışıyla kalbin iş yükünü artırır ve bu durum kalp kriziyle sonuçlanabilir. Kalp hastalığı olanlar, almaları gereken besin miktarını iftarla sahur arasında bölüştürebilir.

Doktor tarafından başka bir şey tavsiye edilmediyse günlük su tüketiminin 2 litre olması gerektiği uzman isimler tarafından belirtiliyor. Ayrıca bu miktar, sahur ile iftar arasında bölüştürülmeli. İlaç tedavisi altında olan hipertansiyon ve bilinen kalp damar hastası olan hastaların bu konuya özen göstermesi vurgulanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Oruç kalp krizi
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