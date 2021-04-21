İftardan sonra aşı randevusu alınır mı? Saat kaça kadar aşı yapılıyor?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının artması ve Ramazan ayına girilmesi ile beraber pek çok vatandaş aşı konusunda eksik kaldı. Aşılarını iftardan sonra olmak isteyen vatandaşlar, iftardan sonra başlayan sokağa çıkma yasakları arasında nasıl aşı olacaklarını araştırmaya başladı. Aşı randevusu, Merkezi Hastane Randevu Sistemi yani MHRS üzerinden alınabiliyor. Peki iftardan sonrası için aşı randevusu alınabiliyor mu? Aşılar saat kaça kadar yapılıyor?

İFTARDAN SONRA AŞI OLUNUYOR MU?

Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz günlerde aşı konusunda vatandaşlara çağrıda bulunmuş, iftardan sonra da aşı olabileceklerini açıklamıştı.

Twitter'dan açıklama yapan Koca, “Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24’e kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun” ifadelerini kullanmıştı.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Corona aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182’den randevu alınarak başvuru yapılabilecek.