HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İftardan sonra aşı randevusu alınır mı? Saat kaça kadar aşı yapılıyor?

İftardan sonra aşı randevusu alınır mı? Saat kaça kadar aşı yapılıyor?

21.04.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın birçoğunun aşılaması tamamlandı. Ancak aylar geçmesine rağmen henüz hala nüfusun %10 bile aşılanamadı. Aşı sırası, vatandaşların yaşlarına, mesleklerine ve kronik bir rahatsızlıkları olup olmamasına göre belirleniyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ilk sırada aşılanmasının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın verdiği bilgiye göre, 55 yaş üstü vatandaşların da aşılama çalışmaları başladı.

İftardan sonra aşı randevusu alınır mı? Saat kaça kadar aşı yapılıyor?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının artması ve Ramazan ayına girilmesi ile beraber pek çok vatandaş aşı konusunda eksik kaldı. Aşılarını iftardan sonra olmak isteyen vatandaşlar, iftardan sonra başlayan sokağa çıkma yasakları arasında nasıl aşı olacaklarını araştırmaya başladı. Aşı randevusu, Merkezi Hastane Randevu Sistemi yani MHRS üzerinden alınabiliyor. Peki iftardan sonrası için aşı randevusu alınabiliyor mu? Aşılar saat kaça kadar yapılıyor?

İFTARDAN SONRA AŞI OLUNUYOR MU?

Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz günlerde aşı konusunda vatandaşlara çağrıda bulunmuş, iftardan sonra da aşı olabileceklerini açıklamıştı.

Twitter'dan açıklama yapan Koca, “Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24’e kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun” ifadelerini kullanmıştı.

mhrs randevu

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Corona aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182’den randevu alınarak başvuru yapılabilecek.

MHRS Web’den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

aşı1

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
23 Nisan'da yasak var mı?23 Nisan'da yasak var mı?
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı Fahrettin Koca Aşı Sağlık Bakanı Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Yeni Bakan'dan dikkat çeken mesaj

Yeni Bakan'dan dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı

Sette yaşananları çabuk unuttu! Sımsıcak poz

Sette yaşananları çabuk unuttu! Sımsıcak poz

Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitiyor!

Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.